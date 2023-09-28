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28 сентября, 15:24

Муха залетела в глаз школьнику и отложила там личинку

Астраханские врачи извлекли из глаза десятилетнего школьника личинку мухи

Астраханские врачи извлекли из глаза десятилетнего школьника личинку мухи. Как сообщает пресс-служба Областной детской клинической больницы (ОДКБ) имени Силищевой, мальчику в глаз залетело насекомое, но он не обратил на это внимания, однако ночью появились отёк и покраснение, из-за чего родители привезли ребёнка в медучреждение.

Астраханские врачи извлекли из глаза десятилетнего мальчика личинку мухи. Видео © Telegram / ОДКБ30

Медики предположили, что залетевшая в глаз мальчика муха отложила яйцо, из которого вывелась личинка. В итоге специалисты удалили инородное тело, сейчас юный пациент проходит лечение амбулаторно.

"Личинка могла продвинуться в более глубокие слои глаза, и тогда бы потребовалось более серьёзное лечение", — отметил офтальмолог Аслан Джалилов.

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Ранее Лайф рассказывал, как нижегородские врачи спасли жизнь школьнице с кровоизлиянием в мозг после инсульта. У школьницы внезапно начались судороги, после чего её госпитализировали.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
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