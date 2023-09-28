Муха залетела в глаз школьнику и отложила там личинку

Астраханские врачи извлекли из глаза десятилетнего школьника личинку мухи. Как сообщает пресс-служба Областной детской клинической больницы (ОДКБ) имени Силищевой, мальчику в глаз залетело насекомое, но он не обратил на это внимания, однако ночью появились отёк и покраснение, из-за чего родители привезли ребёнка в медучреждение.

Астраханские врачи извлекли из глаза десятилетнего мальчика личинку мухи. Видео © Telegram / ОДКБ30

Медики предположили, что залетевшая в глаз мальчика муха отложила яйцо, из которого вывелась личинка. В итоге специалисты удалили инородное тело, сейчас юный пациент проходит лечение амбулаторно.

"Личинка могла продвинуться в более глубокие слои глаза, и тогда бы потребовалось более серьёзное лечение", — отметил офтальмолог Аслан Джалилов.