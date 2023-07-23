15-сантиметровый червь поселился в мошонке российского подростка после укуса комара
Нижегородские врачи удалили 15-сантиметрового червя из мошонки подростка
Хирурги Нижегородской областной детской клинической больницы (НОДКБ) удалили червя из мошонки подростка, который поселился там после укуса комара. Об этом рассказала пресс-служба медучреждения во "ВКонтакте".
Червь рода Dirofilaria, поселившийся в мошонке подростка. Фото © VK / Областная детская клиническая больница
Примерно три месяца назад пациент заметил болезненное уплотнение и обратился в НОДКБ. Врачи на УЗИ нашли кистозную полость с шевелящимся содержимым. В результате парня поместили в хирургическое отделение с диагнозом "кистозное образование мошонки, предположительно, паразитарного происхождения".
"Уже после удаления новообразования в разрезе патологического узла обнаружен свёрнутый в клубок и подвижный белый червь длиной около 15 см, после паразитологического исследования установлен диагноз "дирофиляриоз", — подчеркнули в больнице.
В результате послеоперационный период прошёл без осложнений, а на сегодняшний день не осталось и следа на месте хирургического вмешательства. Причиной заболевания оказался червь рода Dirofilaria (с латинского переводится как "злая нить"), личинки которого оказались в комаре, укусившем пациента. Обычно хозяевами этих паразитов являются собаки и дикие псовые. Спустя несколько дней после укуса появляется уплотнение, которое иногда чешется и проходит самостоятельно. А через полгода паразит вырастает и располагается внутри соединительнотканной капсулы. Симптомами этого заболевания являются ощущения шевеления внутри уплотнения, опухоли или подкожного узла. Если вовремя не обратиться к специалистам и не удалить дирофиляриоз, то может начаться развитие абсцесса в месте локации червя.
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