15-сантиметровый червь поселился в мошонке российского подростка после укуса комара

В результате послеоперационный период прошёл без осложнений, а на сегодняшний день не осталось и следа на месте хирургического вмешательства. Причиной заболевания оказался червь рода Dirofilaria (с латинского переводится как "злая нить"), личинки которого оказались в комаре, укусившем пациента. Обычно хозяевами этих паразитов являются собаки и дикие псовые. Спустя несколько дней после укуса появляется уплотнение, которое иногда чешется и проходит самостоятельно. А через полгода паразит вырастает и располагается внутри соединительнотканной капсулы. Симптомами этого заболевания являются ощущения шевеления внутри уплотнения, опухоли или подкожного узла. Если вовремя не обратиться к специалистам и не удалить дирофиляриоз, то может начаться развитие абсцесса в месте локации червя.