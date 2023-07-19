У жителя Тюменской области кишечник оказался набит глистами

У 60-летнего жителя города Ишима Тюменской области медики обнаружили большое количество глистов. Паразиты были на протяжении всего кишечника пациента.

Как сообщает портал 72.ru, мужчина обратился в больницу с болью в животе. У него не нашли патологий, зато выявили глистов.

"Глисты были на всём протяжении всего кишечника, вплоть до слепой кишки. Об их наличии мужчина даже не подозревал. Пациент направлен на амбулаторное лечение", — отметил врач-эндоскопист областной больницы № 4 Сухробжон Набижонов.