У жителя Тюменской области кишечник оказался набит глистами
У жителя Тюменской области нашли глистов на протяжении всего кишечника
У 60-летнего жителя города Ишима Тюменской области медики обнаружили большое количество глистов. Паразиты были на протяжении всего кишечника пациента.
Как сообщает портал 72.ru, мужчина обратился в больницу с болью в животе. У него не нашли патологий, зато выявили глистов.
"Глисты были на всём протяжении всего кишечника, вплоть до слепой кишки. Об их наличии мужчина даже не подозревал. Пациент направлен на амбулаторное лечение", — отметил врач-эндоскопист областной больницы № 4 Сухробжон Набижонов.
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