Регион

Уведомления отключены

19 июля, 09:32
6336

У жителя Тюменской области кишечник оказался набит глистами

У жителя Тюменской области нашли глистов на протяжении всего кишечника

У 60-летнего жителя города Ишима Тюменской области медики обнаружили большое количество глистов. Паразиты были на протяжении всего кишечника пациента.

Как сообщает портал 72.ru, мужчина обратился в больницу с болью в животе. У него не нашли патологий, зато выявили глистов.

"Глисты были на всём протяжении всего кишечника, вплоть до слепой кишки. Об их наличии мужчина даже не подозревал. Пациент направлен на амбулаторное лечение", — отметил врач-эндоскопист областной больницы № 4 Сухробжон Набижонов.

Россиян предупредили об опасности заразиться грибком или глистами из-за пляжного песка

Россиян предупредили об опасности заразиться грибком или глистами из-за пляжного песка

Ранее Лайф рассказывал о том, что употребление немытой зелени с грядки может привести к заражению паразитами и различными вирусными инфекциями.

Обложка ©

Shutterstock

Илья Суриков
  • Новости
  • Происшествия
  • Тюменская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров