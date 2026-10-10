Клопы-вонючки атаковали юг России и массово забираются в дома на зимовку

На юге России фиксируют массовое скопление мраморных клопов-вонючек, которые с наступлением холодов ищут места для зимовки. Особенно заметно нашествие в Краснодарском крае и Дагестане, пишет SHOT.

Мраморные клопы массово полезли в дома и машины на юге России. Видео © Telegram / Голос Дагестана

Местные жители жалуются, что насекомые забираются в автомобили, дома и хозяйственные постройки, скапливаются на стенах и прячутся в одежде и труднодоступных щелях.

Причина такой активности — сезонная миграция на зимовку. Осенью коричнево-мраморные клопы стараются найти тёплые укрытия, поэтому массово перебираются ближе к человеческому жилью.

Для людей эти насекомые обычно не опасны, они не питаются кровью. Однако при беспокойстве клопы выделяют секрет с резким неприятным запахом, за что и получили прозвище «вонючки».

Гораздо большую угрозу клопы представляют для сельского хозяйства. Они прокалывают листья и плоды растений, высасывают сок, после чего повреждённые ткани отмирают, а урожай может терять товарный вид и портиться.

Жители южных регионов рассказывают, что привычные аэрозоли нередко дают слабый эффект. Специалисты также отмечают низкую эффективность части препаратов пиретроидного ряда, поэтому рекомендуют механически собирать насекомых, перекрывать им доступ в помещения и при необходимости использовать разрешённые средства от вредителей.

Ранее Life.ru рассказывал, что россияне столкнулись с аномальным нашествием комаров, мошек, пауков и клещей. Биолог Михаил Воробьёв объяснял резкий рост численности насекомых сочетанием природных факторов и благоприятных условий для размножения отдельных видов. По словам специалиста, такие всплески обычно носят сезонный характер и могут заметно различаться от региона к региону.