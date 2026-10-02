Учёные нашли «магнитный переключатель» миграции и размножения опасных насекомых

Группа китайских учёных совместно со специалистами Института биологии внутренних вод имени И.Д. Папанина РАН обнаружила связь между изменениями магнитного поля и поведением бурых цикадок — насекомых, наносящих ущерб рисовым посевам. Наиболее заметное влияние исследователи зафиксировали в работе гена Cry1, который связан с регулированием сроков миграции и размножения.

Эксперимент показал, что при снижении магнитного поля почти до нулевого уровня у цикадок возникали выраженные нарушения обмена веществ. Исследователи также установили, что подавление Cry1 меняет суточный ритм вылупления насекомых.

По словам биолога Дмитрия Сафонова, способность воспринимать магнитное поле, известная как магниторецепция, встречается у представителей разных групп насекомых. В их числе комары, пчелы, муравьи, термиты, жуки, бабочки и саранча.

«Благодаря особым белкам насекомые ориентируются в пространстве и определяют время суток. Если изменить магнитное поле или нарушить его восприятие, у них сбивается внутренний компас», — рассказал специалист «Известиям».

При изменении магнитного поля или нарушении его восприятия у насекомых, по словам Сафонова, может нарушаться ориентация и меняться поведение, в том числе связанное с поиском пищи, вылуплением и спариванием.

При этом реакция на магнитное воздействие у разных видов может различаться. Поэтому недостаточно точные параметры воздействия способны затронуть не только вредителей, но и полезных насекомых, включая пчёл.

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