Хоботок комара стали использовать как микроинструмент в медицине

Комариные хоботки начали использовать в лабораторных исследованиях как сверхтонкий инструмент для доставки клеток в определённые участки тканей. В перспективе технология может найти применение в 3D-биопечати и при испытаниях новых препаратов, сообщила пресс-служба Пермского Политеха.

Как объяснила ведущий инженер кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Мария Комбарова, природная конструкция комариного хоботка пока превосходит созданные человеком аналоги по тонкости и точности. Он способен проникать между клетками кожи, практически не травмируя окружающие ткани.

Именно поэтому для некоторых экспериментов учёные выращивают комаров в лабораториях, а затем извлекают их хоботки и применяют в качестве микроинструментов. С их помощью, например, можно доставлять эритроциты непосредственно в заданную точку ткани.

Сам хоботок устроен намного сложнее обычной медицинской иглы. Он состоит из шести тонких элементов, каждый из которых выполняет свою задачу. Одни разрезают и раздвигают ткани, другой вводит слюну с веществами, препятствующими свёртыванию крови, а ещё один отвечает за её всасывание.

Такая природная «система» позволяет насекомому действовать с высокой точностью и минимально повреждать кожу. Исследователи рассчитывают, что изучение и практическое использование этой конструкции в дальнейшем поможет совершенствовать технологии биопечати и методы тестирования лекарств.

Накануне Life.ru рассказывал о необычных особенностях комаров и их укусов. Биологи объяснили, что самка впрыскивает в кожу слюну с веществами, мешающими крови сворачиваться, а выбор жертвы зависит от углекислого газа, температуры тела и запаха кожи. Исследователи также отмечали, что ультразвуковые отпугиватели против насекомых практически бесполезны.