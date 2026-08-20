«Могут кусать и в феврале»: 9 пикантных фактов про комаров, их укусы и реальные способы отпугивания

20 августа отмечается Всемирный день комара — праздник несерьёзный только на первый взгляд. Комары портят летние вечера миллионам людей, и вопросов к ним накопилось множество: почему одних людей кусают постоянно, а других почти не трогают, почему укус так невыносимо чешется и правда ли работают модные ультразвуковые отпугиватели. Life.ru отвечает на главные вопросы о комарах, а заодно рассказывает, переносят ли комары опасные болезни в России.

Почему комары кусают одних людей чаще, чем других

Почему комары выбирают одних людей чаще других. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Самок комаров привлекает не сладость крови, а набор сигналов: углекислый газ, который выдыхает человек, тепло тела и запах кожи. Чаще страдают активные и вспотевшие люди — они выдыхают больше углекислого газа и сильнее пахнут молочной кислотой. Играет роль и группа крови: обладателям первой, по наблюдениям энтомологов, достаётся больше укусов. Тёмная одежда и алкоголь тоже делают человека привлекательнее для насекомых.

Почему укус чешется и почему его нельзя расчёсывать

Прокусывая кожу, самка комара впрыскивает слюну с веществами, которые мешают крови сворачиваться. Иммунитет реагирует на эти белки выбросом гистамина, отсюда и зуд. Расчёсывание только усиливает реакцию: ногти повреждают кожу и провоцируют новый выброс гистамина, а заодно заносят под кожу бактерии, из-за чего вместо обычного волдыря может появиться нагноение и долгий след на коже вместо того, чтобы всё прошло за пару дней само.

Почему комары чаще кусают именно ночью

Почему комары активнее кусают именно ночью. Фото © Shutterstock / FOTODOM / mycteria

Обычные комнатные комары рода Culex наиболее активны в сумерках и ночью: днём они прячутся в тёмных прохладных местах, а с наступлением темноты вылетают на охоту. Ночью человек лежит неподвижно и дышит медленно, а значит, облако углекислого газа вокруг него скапливается плотнее и дольше держится в воздухе спальни, чем днём при движении по квартире. К тому же ночью проще подлететь незаметно: человек спит, не отмахивается и не слышит писка над ухом.

Работают ли ультразвуковые отпугиватели

Гаджеты, обещающие спугнуть комаров писком, недоступным человеческому уху, продаются в любом магазине электроники и стоят порой немало, а ещё встречаются в виде приложений для смартфона. Такие устройства активно рекламируют перед каждым дачным сезоном, обещая избавить от насекомых без химии и запаха. Мы спросили биолога Илью Гомыранова, стоит ли доверять этому обещанию, или деньги лучше потратить на что-то более надёжное: «Насколько я видел все исследования, ультразвуковые отпугиватели никак не помогают справиться с комарами. Комаров отпугивают неприятные запахи», — отвечает эксперт.

Что действительно отпугивает комаров

Что действительно отпугивает комаров: мнение биолога. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anuta23

Раз ультразвук не работает, логично спросить, что тогда реально спасает от надоедливых укусов. Здесь у биологов разногласий нет: насекомых отталкивают не звуки, а конкретные резкие запахи. Из натуральных вариантов подойдут эфирные масла лаванды, цитрусовых или герани — они не требуют розетки и безопасны даже в детской комнате перед сном.

Но самый надёжный результат по-прежнему дают технические средства, проверенные не одним поколением дачников. «Эффективнее всего работают репелленты и все современные средства, будь то фумигаторы, вставляющиеся в розетку, либо спреи. На улице это спирали — они все отлично отпугивают этих насекомых», — говорит Илья Гомыранов.

Когда комары исчезают: в конце лета или осенью

Многие ждут первых холодов как избавления от кровососов, и в целом это работает: рано или поздно комары пропадают с улиц и дачных участков до следующего лета. Правда, если синоптики обещают тёплую и сухую погоду бабьего лета, комары вполне могут ненадолго вернуться вместе с потеплением. По словам биолога Ильи Гомыранова, решает не конкретная дата, а ночная температура: как только она опускается ниже 10 градусов, насекомые теряют активность и погибают.

Почему комары могут долетать до квартиры даже зимой

Почему комары долетают до квартиры даже зимой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Graphic Design Pro1

Уличным комарам холод и правда смертелен, но у городских квартир есть свой отдельный источник кровососов, никак не связанный с летним циклом размножения на открытых водоёмах и лужах после дождя. Даже если зима 2026–2027 года окажется снежной и морозной, это никак не спасёт от так называемых подвальных комаров — вида, который отлично приспособился к жизни в подвалах многоэтажек. Про эту особенность и предупреждает биолог Илья Гомыранов.

Многие комары сохраняют активность на протяжении всего года, потому что они живут во временных водоёмах в подвалах наших домов. Там всегда тепло, достаточно воды, и в квартиры они могут залетать по вентиляции и досаждать людям даже в феврале. Илья Гомыранов Биолог

Сколько на самом деле живёт взрослый комар

Кажется, что комары появляются заново каждое утро, но у отдельной особи жизнь совсем короткая — в среднем около двух недель. Правда, по словам биолога Ильи Гомыранова, срок сильно зависит от погоды и доступности пищи: в тёплую погоду самка быстро насыщается кровью, а развитие яиц ускоряется, и тогда жизнь комара сокращается до нескольких дней. В прохладную погоду взрослое насекомое действительно может прожить около двух недель.

Переносят ли комары смертельные болезни в России

Переносят ли комары опасные болезни в России. © Shutterstock / FOTODOM / nechaevkon

Малярией, лихорадкой денге и жёлтой лихорадкой, которыми пугают туристов в тропиках, наши комары почти не заражают: подходящих видов и климата для этих возбудителей в России нет, а случаи у россиян почти всегда привозные, из отпуска. Но совсем безопасными комаров назвать нельзя: главная угроза средней полосы и юга — лихорадка Западного Нила, реже встречаются туляремия и дирофиляриоз. Риск заболеть от одного случайного укуса остаётся низким.

Полностью победить комаров не получится ни на даче, ни в квартире, но управлять встречей с ними вполне реально. Тёмную одежду и алкоголь на пикнике лучше свести к минимуму, укус не расчёсывать, а на ультразвуковые гаджеты не тратиться. Реальную защиту дают проверенные средства, о которых рассказал биолог, — и никакой февральский комар в квартире после этого уже не станет неожиданностью. Всемирный день комара — неплохой повод вспомнить об этом заранее, пока сезон ещё продолжается.