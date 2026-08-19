Луковое варенье, «русские маслины» и ещё 3 необычных рецепта заготовок на зиму
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Тёрн вместо оливок, репчатый лук вместо десерта — на обычной кухне давно спрятаны продукты для самых необычных заготовок. Life.ru собрал пять рецептов, которые точно удивят гостей за новогодним столом!
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Банка маринованных огурцов сегодня никого не остановит у полки в кладовке: слишком привычно и предсказуемо. А вот если гостям на Новый год подать «маслины» из тёрна или варенье из репчатого лука, эффект будет совсем другой. Мы собрали пять заготовок из обычных продуктов с грядки и рынка, но результат выглядит так, будто рецепт привезли издалека. Тёрн, морковь, арбуз, лук, виноград продаются в августе на каждом углу. Записывайте рецепты, пока сезон свежих продуктов не закончился.
«Русские маслины» из тёрна
«Русские маслины» из тёрна: рецепт заготовки на зиму. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Тёрн солят вместе с чесноком и пряностями, и на выходе получается солёная кисловатая закуска, которую в народе давно называют «липецкими маслинами». Ягода внешне и по консистенции действительно напоминает оливку, только вкус у неё более терпкий и лесной. Растёт тёрн почти в каждом регионе средней полосы, поэтому найти сырьё для рецепта проще, чем кажется на первый взгляд: достаточно заглянуть на ближайший рынок или в собственный сад, если куст уже прижился на участке.
Ингредиенты:
- тёрн — 700 г;
- чеснок — 1 зубчик;
- листья чёрной смородины — 5 г;
- листья хрена — 5 г;
- соцветия укропа — 5 г;
- вода — 400 мл;
- соль — 20 г;
- лавровый лист — 2 г;
- душистый перец горошком — 2 г;
- гвоздика — 1 г.
Приготовление:
- Простерилизуйте банку и крышку паром.
- Переберите и промойте тёрн.
- Уложите в банку вперемешку ягоды, листья смородины, листья хрена, соцветия укропа и целый зубчик чеснока.
- Для рассола вскипятите воду с солью, лавровым листом, душистым перцем и гвоздикой, проварите 1–2 минуты, снимите с огня и остудите до 40 градусов.
- Залейте банку тёплым рассолом под самое горлышко, чтобы не осталось воздуха, и плотно закройте крышкой.
- Переверните банку на крышку и оставьте в тёплом месте на 2–3 дня, затем уберите в холодильник или погреб на месяц.
Варенье из моркови с имбирём
Варенье из моркови с имбирём: рецепт на зиму. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Морковь для многих прочно ассоциируется с супом и салатом, а тут она превращается в основу настоящего десерта. Пряный имбирь снимает приторность и добавляет варенью характер, из-за которого гости сначала не поверят, что перед ними именно морковь. По консистенции готовое лакомство напоминает густой тёмный мёд, а согревает в холодный вечер не хуже чашки чая. Кстати, если яблоки лежат в вазе и ждут своего часа, Life.ru подскажет, что делать, если плоды ещё не успели освятить в церкви.
Ингредиенты:
- морковь — 1 кг;
- сахар — 1,5 кг;
- вода — 500 мл;
- корень имбиря — 25 г.
Приготовление:
- Простерилизуйте банки и прокипятите крышки.
- Сварите сироп из сахара и воды: доведите до кипения и варите на слабом огне 5 минут, пока сахар не растворится полностью.
- Морковь очистите, нарежьте кубиками со стороной около 1 см и опустите в кипящий сироп.
- Снимите пену и варите морковь на слабом огне около часа, продолжая снимать пену по мере появления.
- Дайте варенью остыть, затем добавьте натёртый на мелкой тёрке имбирь и снова доведите до кипения. Варите ещё около получаса.
- Полностью остывшее варенье разложите по сухим банкам и закройте крышками.
Маринованный арбуз
Маринованный арбуз: рецепт закуски на зиму. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В этом рецепте в банку отправляется не привычная всем корка, а именно сладкая мякоть. Кисло-сладкий маринад превращает арбуз в неожиданную закуску, которая отлично подходит к мясу и птице на праздничном столе. Для маринада здесь понадобится настоящая уксусная эссенция, а не обычный столовый уксус — только она даёт нужный баланс вкуса.
Ингредиенты:
- арбуз — 2 кг;
- вода — 1 л;
- сахар — 37,5 г;
- соль — 1 ст. л.;
- уксусная эссенция 70% — 0,75 ч. л.
Приготовление:
- Срежьте мякоть арбуза с корок и нарежьте брусочками толщиной около 2 см.
- Плотно уложите кусочки в стерилизованную банку.
- Вскипятите воду, сразу влейте в банку, чтобы жидкость полностью покрыла арбуз, накройте крышкой и оставьте на 10 минут.
- Слейте воду в кастрюлю, добавьте сахар и соль из расчёта на объём жидкости, размешайте и доведите до кипения.
- Снимите с плиты, влейте уксусную эссенцию и размешайте, затем залейте арбуз в банке маринадом и сразу закатайте.
- Переверните банку вверх дном, укутайте одеялом до полного остывания и уберите в прохладное тёмное место.
Луковое варенье
Луковое варенье: рецепт заготовки к мясу и сыру. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Репчатый лук после долгого томления с вином и бульоном превращается в густой сладко-пряный конфитюр. Это не десерт к чаю, а полноценная заготовка к мясу, рыбе и омлетам, которая удивит любого гостя уже одним своим названием. Многие даже не подозревают, что из самого обычного лука можно приготовить нечто настолько изысканное. А чтобы руки после консервации не пахли луком до самого утра, попробуйте заодно японский ритуал ухода за волосами, который уже взяли на вооружение многие хозяйки.
Ингредиенты:
- репчатый лук — 500 г;
- красное сухое вино — 200 мл;
- куриный бульон — 100 мл;
- сахар — 70 г;
- сливочное масло — 50 г;
- чеснок — 1 зубчик;
- тимьян — 1 веточка;
- соль — щепотка.
Приготовление:
- Подготовьте все ингредиенты заранее.
- Лук нарежьте тонкими кольцами.
- Выложите лук в сковороду, добавьте щепотку соли, сахар, зубчик чеснока и веточку тимьяна.
- Влейте вино и бульон, добавьте сливочное масло.
- Накройте крышкой с отверстием для пара и поставьте на медленный огонь.
- Варите около часа, пока масса не загустеет и не изменит цвет, переложите варенье в банку и храните в холодильнике.
Маринованный виноград
Маринованный виноград: рецепт заготовки на зиму. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Виноград здесь неожиданно превращается не в компот, а в пряную закуску с карри и вином. Готовую заготовку подают вместе с сырами, в салатах и рагу, добавляют к мясу, и мало кто из гостей с первого раза угадает, что это ягоды с виноградной лозы. Сладость винограда после маринования сохраняется, но к ней добавляется лёгкая кислинка, из-за которой закуска получается даже интереснее оливок.
Ингредиенты:
- зелёный виноград без косточек — 600 г;
- лимон — 1 штука;
- карри — 3 ст. л.;
- вино совиньон-блан — 300 мл;
- сахар — 3 ст. л.
Приготовление:
- Отделите виноград от веток, переберите, вымойте и засыпьте в банку объёмом полтора литра.
- С лимона тонкими завитками срежьте цедру и уложите её в банку к винограду.
- В сотейнике без масла недолго обжарьте карри, около минуты, чтобы раскрылся аромат.
- Влейте в сотейник вино, добавьте сахар и хорошо перемешайте.
- Дайте жидкости покипеть минуту, пока сахар не растворится, снимите с огня.
- Залейте маринадом виноград в банке и оставьте настояться как минимум сутки.
Пять заготовок из подборки объединяет одно: продукты и так лежат на кухне или растут на даче, просто мы привыкли использовать их иначе. Из тёрна получаются «маслины», из лука — десерт к сыру, деликатесы для тех, кто любит удивлять гостей зимой. Пока на рынках ещё продают свежие овощи, самое время закатать хотя бы пару баночек из списка и оставить их до праздничного стола. Такие заготовки не требуют редких ингредиентов, а удивление гостей обеспечат почти наверняка. Если за ингредиентами вы решите отправиться на дачный участок или в лес, загляните в материал о том, какие растения на лугу выглядят безобидно, а на деле требуют осторожности при сборе.
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