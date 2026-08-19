Луковое варенье, «русские маслины» и ещё 3 необычных рецепта заготовок на зиму Оглавление «Русские маслины» из тёрна Варенье из моркови с имбирём Маринованный арбуз Луковое варенье Маринованный виноград Тёрн вместо оливок, репчатый лук вместо десерта — на обычной кухне давно спрятаны продукты для самых необычных заготовок. Life.ru собрал пять рецептов, которые точно удивят гостей за новогодним столом! 19 августа, 13:30 ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Банка маринованных огурцов сегодня никого не остановит у полки в кладовке: слишком привычно и предсказуемо. А вот если гостям на Новый год подать «маслины» из тёрна или варенье из репчатого лука, эффект будет совсем другой. Мы собрали пять заготовок из обычных продуктов с грядки и рынка, но результат выглядит так, будто рецепт привезли издалека. Тёрн, морковь, арбуз, лук, виноград продаются в августе на каждом углу. Записывайте рецепты, пока сезон свежих продуктов не закончился.

«Русские маслины» из тёрна

«Русские маслины» из тёрна: рецепт заготовки на зиму. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Тёрн солят вместе с чесноком и пряностями, и на выходе получается солёная кисловатая закуска, которую в народе давно называют «липецкими маслинами». Ягода внешне и по консистенции действительно напоминает оливку, только вкус у неё более терпкий и лесной. Растёт тёрн почти в каждом регионе средней полосы, поэтому найти сырьё для рецепта проще, чем кажется на первый взгляд: достаточно заглянуть на ближайший рынок или в собственный сад, если куст уже прижился на участке.

Ингредиенты:

тёрн — 700 г;

чеснок — 1 зубчик;

листья чёрной смородины — 5 г;

листья хрена — 5 г;

соцветия укропа — 5 г;

вода — 400 мл;

соль — 20 г;

лавровый лист — 2 г;

душистый перец горошком — 2 г;

гвоздика — 1 г.

Приготовление:

Простерилизуйте банку и крышку паром. Переберите и промойте тёрн. Уложите в банку вперемешку ягоды, листья смородины, листья хрена, соцветия укропа и целый зубчик чеснока. Для рассола вскипятите воду с солью, лавровым листом, душистым перцем и гвоздикой, проварите 1–2 минуты, снимите с огня и остудите до 40 градусов. Залейте банку тёплым рассолом под самое горлышко, чтобы не осталось воздуха, и плотно закройте крышкой. Переверните банку на крышку и оставьте в тёплом месте на 2–3 дня, затем уберите в холодильник или погреб на месяц.

Варенье из моркови с имбирём

Варенье из моркови с имбирём: рецепт на зиму. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Морковь для многих прочно ассоциируется с супом и салатом, а тут она превращается в основу настоящего десерта. Пряный имбирь снимает приторность и добавляет варенью характер, из-за которого гости сначала не поверят, что перед ними именно морковь. По консистенции готовое лакомство напоминает густой тёмный мёд, а согревает в холодный вечер не хуже чашки чая. Кстати, если яблоки лежат в вазе и ждут своего часа, Life.ru подскажет, что делать, если плоды ещё не успели освятить в церкви.

Ингредиенты:

морковь — 1 кг;

сахар — 1,5 кг;

вода — 500 мл;

корень имбиря — 25 г.

Приготовление:

Простерилизуйте банки и прокипятите крышки. Сварите сироп из сахара и воды: доведите до кипения и варите на слабом огне 5 минут, пока сахар не растворится полностью. Морковь очистите, нарежьте кубиками со стороной около 1 см и опустите в кипящий сироп. Снимите пену и варите морковь на слабом огне около часа, продолжая снимать пену по мере появления. Дайте варенью остыть, затем добавьте натёртый на мелкой тёрке имбирь и снова доведите до кипения. Варите ещё около получаса. Полностью остывшее варенье разложите по сухим банкам и закройте крышками.

Маринованный арбуз

Маринованный арбуз: рецепт закуски на зиму. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В этом рецепте в банку отправляется не привычная всем корка, а именно сладкая мякоть. Кисло-сладкий маринад превращает арбуз в неожиданную закуску, которая отлично подходит к мясу и птице на праздничном столе. Для маринада здесь понадобится настоящая уксусная эссенция, а не обычный столовый уксус — только она даёт нужный баланс вкуса.

Ингредиенты:

арбуз — 2 кг;

вода — 1 л;

сахар — 37,5 г;

соль — 1 ст. л.;

уксусная эссенция 70% — 0,75 ч. л.

Приготовление:

Срежьте мякоть арбуза с корок и нарежьте брусочками толщиной около 2 см. Плотно уложите кусочки в стерилизованную банку. Вскипятите воду, сразу влейте в банку, чтобы жидкость полностью покрыла арбуз, накройте крышкой и оставьте на 10 минут. Слейте воду в кастрюлю, добавьте сахар и соль из расчёта на объём жидкости, размешайте и доведите до кипения. Снимите с плиты, влейте уксусную эссенцию и размешайте, затем залейте арбуз в банке маринадом и сразу закатайте. Переверните банку вверх дном, укутайте одеялом до полного остывания и уберите в прохладное тёмное место.

Луковое варенье

Луковое варенье: рецепт заготовки к мясу и сыру. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Репчатый лук после долгого томления с вином и бульоном превращается в густой сладко-пряный конфитюр. Это не десерт к чаю, а полноценная заготовка к мясу, рыбе и омлетам, которая удивит любого гостя уже одним своим названием. Многие даже не подозревают, что из самого обычного лука можно приготовить нечто настолько изысканное. А чтобы руки после консервации не пахли луком до самого утра, попробуйте заодно японский ритуал ухода за волосами, который уже взяли на вооружение многие хозяйки.

Ингредиенты:

репчатый лук — 500 г;

красное сухое вино — 200 мл;

куриный бульон — 100 мл;

сахар — 70 г;

сливочное масло — 50 г;

чеснок — 1 зубчик;

тимьян — 1 веточка;

соль — щепотка.

Приготовление:

Подготовьте все ингредиенты заранее. Лук нарежьте тонкими кольцами. Выложите лук в сковороду, добавьте щепотку соли, сахар, зубчик чеснока и веточку тимьяна. Влейте вино и бульон, добавьте сливочное масло. Накройте крышкой с отверстием для пара и поставьте на медленный огонь. Варите около часа, пока масса не загустеет и не изменит цвет, переложите варенье в банку и храните в холодильнике.

Маринованный виноград

Маринованный виноград: рецепт заготовки на зиму. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Виноград здесь неожиданно превращается не в компот, а в пряную закуску с карри и вином. Готовую заготовку подают вместе с сырами, в салатах и рагу, добавляют к мясу, и мало кто из гостей с первого раза угадает, что это ягоды с виноградной лозы. Сладость винограда после маринования сохраняется, но к ней добавляется лёгкая кислинка, из-за которой закуска получается даже интереснее оливок.

Ингредиенты:

зелёный виноград без косточек — 600 г;

лимон — 1 штука;

карри — 3 ст. л.;

вино совиньон-блан — 300 мл;

сахар — 3 ст. л.

Приготовление:

Отделите виноград от веток, переберите, вымойте и засыпьте в банку объёмом полтора литра. С лимона тонкими завитками срежьте цедру и уложите её в банку к винограду. В сотейнике без масла недолго обжарьте карри, около минуты, чтобы раскрылся аромат. Влейте в сотейник вино, добавьте сахар и хорошо перемешайте. Дайте жидкости покипеть минуту, пока сахар не растворится, снимите с огня. Залейте маринадом виноград в банке и оставьте настояться как минимум сутки.

Пять заготовок из подборки объединяет одно: продукты и так лежат на кухне или растут на даче, просто мы привыкли использовать их иначе. Из тёрна получаются «маслины», из лука — десерт к сыру, деликатесы для тех, кто любит удивлять гостей зимой. Пока на рынках ещё продают свежие овощи, самое время закатать хотя бы пару баночек из списка и оставить их до праздничного стола. Такие заготовки не требуют редких ингредиентов, а удивление гостей обеспечат почти наверняка. Если за ингредиентами вы решите отправиться на дачный участок или в лес, загляните в материал о том, какие растения на лугу выглядят безобидно, а на деле требуют осторожности при сборе.

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Авторы Сергей Трофимов