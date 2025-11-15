Люди с «крепкой кровью»: Какая группа наделяет вас здоровьем русских богатырей

Иногда кажется, что некоторые люди будто созданы из другого материала. Пока одни хватают каждую простуду и с трудом переносят стресс, другие идут по жизни так, словно у них включён внутренний режим «крепкий орешек»: работают без устали, болеют редко, восстанавливаются быстро. В народе таких всегда называли крепышами, силачами или просто богатырями.

Сегодня эзотерики, биоэнергеты и даже часть учёных сходятся в одном: природная стойкость действительно может быть зашита в самой крови человека. Несмотря на то что об этом редко говорят открыто, группа крови хранит информацию о происхождении рода, условиях жизни предков и типе иммунитета, который формировался веками. Но какая группа крови считается самой сильной, самой выносливой и самой «богатырской»? И почему именно она встречалась у древних русских воинов, чья сила и стальная стойкость вошли в легенды? Ответ куда интереснее, чем кажется.

Почему эта группа крови считается самой «здоровой»

Именно I группа крови (0) считается самой устойчивой ко многим болезням. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Обычно люди думают, что самая редкая группа крови — самая сильная. Но реальность куда тоньше. Если соединить эзотерические знания, традиции древней Руси и современные исследования, то картина сведётся к одному: именно I группа крови (0) считается самой выносливой, крепкой и устойчивой ко многим болезням. И сейчас разберём почему.

Эта группа крови — самая древняя. Это не просто медицинский факт, а важная подсказка: люди с такой кровью наследуют иммунитет и физиологию тех, кто жил тысячи лет назад в условиях, где выживание зависело от силы тела и духа. Это были охотники, путешественники, защитники своих племён. Они сталкивались с голодом, холодом, травмами, непредсказуемой природой и научились приспосабливаться.

Организм предков формировался в условиях постоянной нагрузки, поэтому сильная иммунная защита была не роскошью, а способом выживания. Именно поэтому сегодня носители первой группы крови часто удивляют остальных своей стойкостью: их организм быстрее восстанавливается после болезней, лучше справляется со стрессом и обычно дольше сохраняет физическую силу.

Эзотерики объясняют это по-своему: у первой группы наиболее плотная, «земная» энергетика, а её вибрации совпадают с архетипом воина. Такие люди будто подключены к древнему источнику силы рода. Иногда говорят, что у них «кровь помнит», и это сравнение не просто красивая метафора.

Как группа крови связывает нас с русскими богатырями

На Руси таких называли «крепкими людьми», или «людьми с крепкой кровью». Фото © Wikipedia / Виктор Михайлович Васнецов

Как группа крови связывает нас с русскими богатырями? Если обратиться к этнографии, можно увидеть, что I группа крови действительно чаще встречалась у славян северных и восточных земель. Это те самые племена, которые дали миру образ богатыря — человека огромной силы, стойкости и честности.

И хотя в былинах нет прямых описаний, современная биология и эзотерика неожиданно сходятся: большинство признаков богатырской природы — выносливость, крепкие кости, стрессоустойчивость, способность переносить долгие нагрузки — типичны именно для людей с первой группой крови. На Руси таких называли «крепкими людьми», или «людьми с крепкой кровью». Тогда никто не знал про группы крови, но интуитивно ощущали: некоторые семьи рождают более сильных и живучих детей, у которых даже болезни протекают мягче.

Люди с этой группой крови вырастают чемпионами, почему?

Как только носитель первой группы живёт активно, то здоровье у него действительно становится богатырским. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Serafino Mozzo

Носители I группы редко бывают пассивными. Им важно движение, перемены, действие. Стоит такому человеку «остановиться» — и энергия начинает давить изнутри, превращаясь в раздражение, тоску или бесцельную усталость. Эзотерики считают, что их жизненная сила должна быть направлена наружу: на работу, спорт, творчество, борьбу, строительство, создание нового. Как только носитель первой группы начинает жить активно, то здоровье у него действительно становится богатырским. И наоборот: если он сидит на месте, энергия начинает разрушать хозяина. Отсюда приходят проблемы с давлением, вспышки агрессии, бессонница или чувство, что «жизнь стоит». Поэтому носителям первой группы особенно важно жить активно, давать телу нагрузки, не уходить в апатию, не терпеть бездействие. Иначе их сила превращается в тяжесть.