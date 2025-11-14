Отсидел, заболел, погиб: Что произошло со звёздами сериала «Граница. Таёжный роман» за 25 лет

Премьера сериала покойного Александра Митты «Граница. Таёжный роман» состоялась 13 декабря 2000 года на канале ОРТ. Впоследствии он стал Первым каналом. Сериал удостоился Государственной премии Российской Федерации. А по итогам сняли полнометражный фильм «Таёжный роман». Его до сих пор можно поймать на спутниковом телевидении. Как в виде фильма, так и в виде сериала. «Таёжный роман» — это прежде всего история о любви. Но также — повесть про наших доблестных пограничников, которые охраняют русскую тайгу на границе с Китаем. Их играли актёры, у которых на момент выхода сериала был статус звёзд. Рассказываем в материале, что стало с участниками «Таёжного романа» в 2025 году.

Алексей Гуськов — актёр, сценарист, доверенное лицо

Актёр Алексей Гуськов исполнял центральную роль в сериале «Граница. Таёжный роман». Он до сих пор работает по профессии.

Актёр Алексей Гуськов исполнил в кино и сериалах 13 ролей прежде, чем его позвали в «Таёжный роман». Начал появляться на экранах в 1985 году. Параллельно с 1984 года служил в театре. Его роль в сериале «Граница. Таёжный роман» — это капитан Никита Голощёкин. Он гениальный офицер и контрабандист. Неудивительно! Как ещё можно было заработать офицеру в 90-х на границе в таёжной глуши... На 2025 год у него более 100 ролей в кино. Он является доверенным лицом Владимира Путина. С 2007 года — народный артист Российской Федерации. Написал сценарии к нескольким фильмам. В 2025 году сыграл роль адмирала Ольшанского в фильме «Кракен».

Марат Башаров — «Экстрасенсы», фигурное катание и страшная болезнь

Актёр Марат Башаров появлялся в разных амплуа. То он танкист, то юнкер, то насильник... Но в сериале «Граница. Таёжный роман» он — офицер.

В сериале «Граница. Таёжный роман» Марат Башаров играет лейтенанта Ивана Столбова. Он молод, горяч и романтичен. Полная противоположность роли Башарова от 1999 года в фильме «Ворошиловский стрелок». А первая картина татарского актёра — это «Утомлённые солнцем» 1994 года, там он исполнил роль танкиста. Далее Башаров побеждал в шоу «Звёзды на льду». В 2025 году появились не очень хорошие новости. Совсем недавно Марат Башаров потерял сознание за рулём и попал в аварию. Оказалось, что у него наблюдается «расширение верхней части аорты», это страшный диагноз потому, что к нему очень близко стоит такое опасное состояние, как аневризма. При должных условиях даже с ней можно прожить долго. Башаров — заслуженный артист Республики Татарстан, в 2025 году он появился в двух фильмах: «Роднина» и «Плагиатор». А ещё он иногда ведёт шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших».

Ольга Будина — выступает перед участниками СВО

Актриса сериала «Граница. Таёжный роман» Ольга Будина недавно отпраздновала юбилей, ей 50.

В сериале «Граница. Таёжный роман» Ольга Будина сыграла жену капитана Никиты Голощёкина Марину Андреевну. Её героиня — врач в медсанчасти воинского гарнизона. Волею судеб «Таёжный роман» начинается между Голощёкиной и лейтенантом Столбовым. Вот такая история любви. В 2025 году Ольга Будина активно выступает в ЛНР и ДНР перед участниками СВО и местными жителями. Её также видели в Якутии, в городе Алдан. Летом Будина пришла на прощание с режиссёром сериала Александром Миттой.

Елена Панова — получила звание, танцует перед «Мерседесом»

Актриса «Таёжного романа» Елена Панова начинала в МХТ имени Чехова. А потом стала играть в кино.

Елена Панова в «Таёжном романе» играет Галину Жгут. Муж её ласково называет Галчонок. Это подруга Марины, сильная женщина с большим сердцем, образец настоящей россиянки, которая «войдёт в горящую избу» и так далее. По сюжету она постоянно опекает своего мужа Лёшу Жгута. О нём расскажем чуть позже. Елена Панова с 2015 года стала заслуженной артисткой Российской Федерации. В 2019-м Панова играла в сериале «Шифр» руководительницу спецгруппы ГРУ. На съёмках был в шутку снят ролик, после завирусившийся в Интернете. Там Панова танцует перед «мерседесом», который едет очень медленно. В 2025 году она появляется вместе с Маратом Башаровым в фильме «Плагиатор».

Михаил Ефремов — всё и так понятно

Актёр Михаил Ефремов в «Таёжном романе» играл себя... Но в тайге на границе с Китаем.

Мы обещали рассказать о таком персонаже, как Лёша Жгут, муж Галины. И вот он собственной персоной! Это старший лейтенант, азартный и слабохарактерный, всё усугубляется ещё и алкоголизмом. Он друг Ивана Столбова. Роль исполняет Михаил Ефремов, тоже заслуженный артист Российской Федерации. Ему и в 2000 году, кажется, подбирали подходящее под персону амплуа, а в 2020-х актёр вообще «отжёг»: в пьяном ДТП убил человека и сел в тюрьму. Уже вышел. Прятался от полиции дома у любовницы. Развёлся с женой, звукорежиссёром по профессии. А буквально на днях Ефремов раздарил квартиры на 200 миллионов рублей... Кажется, это какое-то колдунство, но нет, просто так на человека влияет распутная жизнь.

Рената Литвинова — дружит с иноагенткой, зарабатывает на нас

Режиссёр и актриса Рената Литвинова после роли в сериале «Граница. Таёжный роман» стала противоречивой персоной.

Режиссёр и актриса Рената Литвинова была относительно противоречивой персоной и до «Таёжного романа». В старших классах школы она проходила практику в доме престарелых и была назначена там, по собственным словам, главной по отделению. В учреждении не было врачей. Снималась в рекламе до 18 лет. В «Таёжном романе» Рената Морат кызы Литвинова (так звучит имя по-татарски) сыграла почти что себя: утончённую героиню Альбину Ворон. Она подруга Марины и Гали, и у Альбины есть дворянские корни. В 2025 году с Литвиновой всё очень неоднозначно. Она говорит что-то критическое, близко дружит с одной знаменитой иноагенткой. В основном проживает во Франции, но в РФ продаются её совместные с тем самым Герленом духи, ну и прочий «мерч». В 90-е девушке нравились Чубайс и Гайдар. А с 2003-го она — заслуженная артистка РФ.

Андрей Панин — актёр погиб 12 лет назад

Актёр Андрей Панин в «Таёжном романе» сыграл офицера Вячеслава Ворона. Они были в паре с Литвиновой.

В детстве Андрей Панин занимался боксом, карате и танцами. В сериале «Граница. Таёжный роман» роль Панина — супруг дворянки Альбины Вячеслав Ворон. Он работает в особом отделе, следит, чтобы в гарнизоне не происходило никаких измен, находится в звании майора. Первая роль актёра — Дима, охранник на зоне в фильме 1992 года «По прямой». А последняя — Андрей Соколов в фильме 2014 года «Гетеры майора Соколова». С 2013 года Андрея Панина нет в этом мире. Он скончался при невыясненных обстоятельствах у себя в квартире. Официально дело закрыто, но многие свидетельства указывают на то, что Панин погиб, защищаясь от нападения. Светлая память!

Владимир Симонов — ушёл слишком рано

Владимир Симонов в «Таёжном романе» сыграл певца. Когда-то он был звездой эстрады.

Актёр Владимир Симонов начал карьеру ещё в СССР. Он играл в культовой мелодраме «Одиноким предоставляется общежитие» в 1983 году. А в сериале «Граница. Таёжный роман» Симонов предстаёт как Вадим Глинский — импресарио и певец. В прошлом персонаж был звездой советской эстрады. Образ Глинского напоминает реально существовавшего советского эстрадника Валерия Ободзинского. Этого певца советские граждане просто обожали, но, по слухам, Екатерина Фурцева не дала ему ходу. С 2001 года у Симонова было звание «Народный артист Российской Федерации». Все эти 25 лет актёр был одним из ведущих актёров в Театре Вахтангова. Но 8 ноября 2025 года Владимира Симонова не стало. Всему виной болезнь, развившаяся в результате артериальной гипертензии.