Врач предупредил о смертельной опасности недуга, из-за которого страдает Марат Башаров

Актёр Марат Башаров столкнулся с диагнозом «расширение верхней части аорты», которое представляет серьёзную угрозу для жизни, обратил внимание сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев, пояснив, что негативное состояние свидетельствует об аневризме и может привести к расслоению стенок сосуда с мгновенным кровоизлиянием в грудную полость, что чревато летальным исходом.

Эксперт выделил основные причины развития патологии: генетическая предрасположенность, ослабление сосудистых тканей после заболеваний, нестабильность артериального давления или злоупотребление алкоголем. Он подчеркнул, что микротрещины в стенках аорты, возникающие из-за повышенной пульсации, постепенно приводят к расширению сосуда.

По словам медика, наиболее эффективным методом лечения недуга является хирургическое вмешательство, хотя важную роль играет регулярное наблюдение у кардиохирурга и контроль артериального давления. Он рекомендовал проходить ежегодную диспансеризацию, включающую флюорографию и эхокардиографию, для своевременного выявления подобных заболеваний.

«Человек с этим диагнозом может долго прожить, если он будет под наблюдением врача и не станет пренебрегать его рекомендациями», — обнадёжил собеседник «Вечерней Москвы».

Напомним, у Марата Башарова диагностировано заболевание сердца. Актёр заявил, что долгое время врачи не могли установить причину его плохого самочувствия. Однажды он потерял сознание за рулём, что привело к аварии. После углублённого обследования, а именно УЗИ сердца, врачи выявили у звезды расширение верхней части аорты.