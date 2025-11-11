«Это не лечится»: Марат Башаров рассказал о своей болезни в эфире телешоу

У известного российского актёра Марата Башарова диагностировано заболевание сердца. О состоянии своего здоровья артист сообщил в эфире телешоу «Звёзды сошлись».

Башаров заявил, что долгое время врачи не могли установить причину его плохого самочувствия. Однажды он потерял сознание за рулём, что привело к аварии.

После углублённого обследования, а именно УЗИ сердца, врачи выявили у Башарова расширение верхней части аорты. Медик отметил, что подобные проблемы нередко диагностируются у хоккеистов. На это актёр ответил, что увлекается данным видом спорта.

«И это, как правило, не лечится», — признался Башаров.

