10 ноября, 22:20

«Это не лечится»: Марат Башаров рассказал о своей болезни в эфире телешоу

Башаров рассказал о диагностированном у него заболевании сердца

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marabash1

У известного российского актёра Марата Башарова диагностировано заболевание сердца. О состоянии своего здоровья артист сообщил в эфире телешоу «Звёзды сошлись».

Башаров заявил, что долгое время врачи не могли установить причину его плохого самочувствия. Однажды он потерял сознание за рулём, что привело к аварии.

После углублённого обследования, а именно УЗИ сердца, врачи выявили у Башарова расширение верхней части аорты. Медик отметил, что подобные проблемы нередко диагностируются у хоккеистов. На это актёр ответил, что увлекается данным видом спорта.

«И это, как правило, не лечится», — признался Башаров.

«Папе и маме надо руки оторвать»: Хейтеры накинулись на Анастасию Костенко из-за болезни младшего сына
Ранее экс-ведущий телепроекта «Дом-2» Влад Кадони признался, что ушёл с работы из-за проблем со здоровьем. По его словам, ему стало трудно выполнять простые действия. Кадони страдает от кокцигодинии, заболевания, которое провоцирует хроническую боль в области копчика. Ему были проведены две операции, которые не принесли облегчения.

