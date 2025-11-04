Life.ru узнал, чем может грозить мерцательная аритмия и как её выявить

Фибрилляция предсердий (ФП) или же мерцательная аритмия является распространённым нарушением ритма сердца и связана с риском серьёзных осложнений, включая инсульт, хроническую сердечную недостаточность и тромбоз. Как рассказала Life.ru к.м.н., врач-кардиолог, аритмолог, заведующая «Клиники фибрилляции предсердий» ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова Мария Серова, несмотря на существенные риски, это состояние можно контролировать.

«Многие воспринимают её просто как «неровное сердцебиение», однако главная угроза ФП — это высокий риск образования тромбов в полости сердца. Эти тромбы могут попасть в сосуды головного мозга и вызвать ишемический инсульт — одно из самых грозных осложнений этого заболевания. Коварство аритмии в том, что она может долгое время протекать бессимптомно, и человек узнает о ней уже после случившейся сосудистой катастрофы», — отметила эксперт.

Кроме того, при проявлении заболевания пациенты отмечают учащённое или неритмичное сердцебиение, одышку, слабость и быструю утомляемость.

Как отметила кардиолог, радиочастотная аблация (РЧА) позволяет устранить источник нарушения ритма и восстановить нормальное сердцебиение. После процедуры симптомы могут исчезнуть на длительное время. Дополнительно применяются антикоагулянты, снижающие вероятность тромбообразования и инсульта.

«Что это значит для пациентов? Прежде всего, не игнорировать симптомы. Поводом для обращения к врачу могут быть перебои в работе сердца, ощущение «трепетания» или учащенного сердцебиения, одышка, быстрая утомляемость. Даже если симптомы возникают эпизодически и проходят сами собой, важно провести обследование — в первую очередь ЭКГ или суточное мониторирование ЭКГ», — подчёркивает специалист.

