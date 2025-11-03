Вплоть до потери слуха: Лор рассказал, почему нельзя использовать ушные фитосвечи

Популярные ушные фитосвечи, обещающие быстрое избавление от серных пробок и воспалений, могут повредить барабанную перепонку и привести к частичной или полной глухоте. Об этом сообщила SHOT ПРОВЕРКА.

Ушные восковые свечи могут привести к трещинам в барабанной перепонке и глухоте. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

«В процессе «чистки» уха происходит выпаривание барабанной перепонки. В конечном итоге она иссушается от избыточно высокой температуры, трескается и рвётся», — пояснил лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Ещё одной опасностью использования фитосвечей является образование восковых масс в слуховом проходе, которые превращаются в плотные «лепёшки». Их приходится удалять постепенно, чтобы не травмировать барабанную перепонку. Медики рекомендуют избегать самолечения с помощью таких средств и обращаться к специалистам для безопасной очистки ушей.

Ранее сообщалось, что 83% родителей в России занимаются самолечением своих детей. Это тревожный сигнал, так как грань между безопасным домашним уходом и опасным экспериментом нередко стирается. Родители без медицинского образования могут неправильно интерпретировать симптомы, что ведёт к ошибочному лечению и потере времени. Например, обычный на первый взгляд кашель может оказаться признаком бронхита или пневмонии.