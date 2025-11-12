Россия и США
12 ноября, 16:06

Актёра Владимира Симонова похоронили на Троекуровском кладбище

Обложка © Life.ru

Народного артиста России Владимира Симонова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Церемония прощания с выдающимся актёром состоялась на исторической сцене Театра имени Вахтангова, где он служил многие годы.

На прощании с артистом собрались десятки коллег, друзей и поклонников, среди которых были Сергей Маковецкий, Александр Олешко, Юлия Рутберг, Нонна Гришаева и другие известные деятели культуры. В театре были созданы традиционные траурные атрибуты — зеркала завешаны чёрной тканью, а в фойе разместили фотографии Симонова.

Напомним, в ночь на 9 ноября на 69-м году жизни скончался актёр Владимир Симонов. Причиной смерти артиста стала сердечная недостаточность. Как позже выяснилось, Симонову требовалась срочная операция на сердце, однако её проведение неоднократно переносилось. Церемония прощания с актёром состоялась в Москве 12 ноября.

Актёр Владимир Симонов оставил наследникам элитные квартиры, автопарк и вклады в банках

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
