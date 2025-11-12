Актёра Владимира Симонова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста России Владимира Симонова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Церемония прощания с выдающимся актёром состоялась на исторической сцене Театра имени Вахтангова, где он служил многие годы.

На прощании с артистом собрались десятки коллег, друзей и поклонников, среди которых были Сергей Маковецкий, Александр Олешко, Юлия Рутберг, Нонна Гришаева и другие известные деятели культуры. В театре были созданы традиционные траурные атрибуты — зеркала завешаны чёрной тканью, а в фойе разместили фотографии Симонова.