Владимиру Симонову требовалась срочная операция на сердце, но её переносили
Народному артисту Российской Федерации Владимиру Симонову требовалось срочное кардиохирургическое вмешательство, однако проведение операции неоднократно откладывалось в связи с наличием многочисленных медицинских противопоказаний. Как пишет SHOT, прославленный артист провёл последние 14 суток в условиях стационара, где скончался от прогрессирующей острой сердечной недостаточности.
Состояние здоровья 68-летнего актёра начало стремительно ухудшаться ещё в августе — появилась выраженная одышка, общее недомогание и внешние признаки тяжёлого заболевания. После первичной госпитализации его выписали для амбулаторного наблюдения, в течение этого периода Симонов находился в окружении близких людей. В конце октября артист был экстренно доставлен бригадой скорой медицинской помощи в специализированное лечебное учреждение, где врачи предпринимали интенсивные попытки стабилизировать его состояние в рамках подготовки к сложнейшей кардиологической операции.
Владимир Александрович испытывал серьёзное беспокойство в связи с многочисленными противопоказаниями к предстоящему хирургическому вмешательству. В декабре 2024 года у Симонова была диагностирована гипертоническая болезнь, создававшая реальную угрозу возникновения инфаркта миокарда и внезапной остановки сердца.
Его жизнь оборвалась накануне вечером, ближе к полуночи.
Напомним, что трагическое известие о смерти Владимира Симонова поступило в ночь с 8 на 9 ноября. Причиной его ухода стали серьёзные проблемы с сердцем. Церемония прощания с актёром состоится в стенах Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, о чём официально сообщил директор учреждения Кирилл Крок.
