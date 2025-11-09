Россия и США
9 ноября, 09:10

Прощание с народным артистом Владимиром Симоновым состоится в Театре Вахтангова

Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Церемония прощания с ведущим актёром Государственного академического театра имени Вахтангова Владимиром Симоновым пройдёт в стенах родного театра. Об этом сообщил директор учреждения Кирилл Крок.

«Прощание с Владимиром Александровичем, безусловно, пройдёт в нашем театре. Дату и время мы сообщим позднее», — заявил представитель театра.

Владимир Симонов родился в городе Октябрьске Куйбышевской (ныне — Самарской) области. Он начал свой путь служения театру во МХАТе в 1983 году. За продолжительную и насыщенную карьеру создал более 150 запоминающихся образов, среди которых роли в спектаклях «Одиноким предоставляется общежитие», «Граница. Таёжный роман», «Перевал Дятлова» и «Чернобыль».

Причиной смерти актёра Владимира Симонова стала сердечная недостаточность
Напомним, что печальная весть о кончине Владимира Симонова пришла в ночь на 9 ноября. Его жизнь оборвалась из-за тяжёлых сердечных недугов. Ещё в декабре прошлого года у актёра была выявлена гипертоническая болезнь, которая создавала высокий риск развития инфаркта и внезапной остановки сердца.

