Маковецкий с портретом и слёзы звёзд: Москва горько простилась с Владимиром Симоновым

Проводить актёра в последний путь пришли его родные, близкие и многочисленные коллеги. Артисты вахтанговской сцены, включая Ирину Купченко, Людмилу Максакову, Владимира Вдовиченкова и Александра Яцко, поочередно несли вахту памяти у гроба. Проститься с Симоновым также прибыли режиссёр Анатолий Шульев, актёры Александр Олешко, Виктор Добронравов и Леонид Ярмольник, а также поклонники. Многие не смогли сдержать слёз.

«Володя Симонов — мой товарищ, мой друг замечательный. Мы с ним знакомы 50 лет: мы поступили вместе в училище, мы были в одной группе, мы жили в одной комнате все 4 года, мы играли в одних дипломных спектаклях, мы вместе пришли в театр, мы вместе существовали на сцене, мы вместе снимались. Поэтому это как-то, знаете, ощущение, как будто у тебя кусок души оторвали так резко, неожиданно», — сказал Маковецкий. Именно он вынес портрет усопшего из здания театра, а провожали Владимира Симонова в последний путь под громкие аплодисменты собравшихся.