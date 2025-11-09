Россия и США
9 ноября, 13:55

Незадолго до смерти Владимир Симонов расстался с супругой

Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Незадолго до операции актёр Владимир Симонов расстался со своей женой. Об этом рассказала его бывшая возлюбленная изданию StarHit.

По словам женщины, артист тяжело переживал личные проблемы и нередко жаловался на то, что не доволен своей жизнью. Несмотря на ухудшение здоровья и операцию на сердце, Симонов продолжал много работать и готовился выйти на сцену в спектакле «Война и мир».

«Мне кажется, если бы у него была другая профессия, он бы дольше прожил. Но этот постоянный стресс… Его родители, к сожалению, тоже скончались достаточно рано. Маму убили: она копила денег на переезд в Москву, и её ограбили. Также я знаю, что в сентябре к нему приезжала бывшая жена из Лондона. Возможно, ситуация с его здоровьем уже тогда вызывала серьёзные опасения», — призналась женщина.

Владимиру Симонову требовалась срочная операция на сердце, но её переносили

Напомним, Владимир Симонов скончался от острой хронической недостаточности на 69-м году жизни. Трагическое известие о смерти Владимира Симонова поступило в ночь с 8 на 9 ноября. Церемония прощания с актёром состоится в стенах Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.

