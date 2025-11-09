Незадолго до смерти Владимир Симонов расстался с супругой

По словам женщины, артист тяжело переживал личные проблемы и нередко жаловался на то, что не доволен своей жизнью. Несмотря на ухудшение здоровья и операцию на сердце, Симонов продолжал много работать и готовился выйти на сцену в спектакле «Война и мир».

«Мне кажется, если бы у него была другая профессия, он бы дольше прожил. Но этот постоянный стресс… Его родители, к сожалению, тоже скончались достаточно рано. Маму убили: она копила денег на переезд в Москву, и её ограбили. Также я знаю, что в сентябре к нему приезжала бывшая жена из Лондона. Возможно, ситуация с его здоровьем уже тогда вызывала серьёзные опасения», — призналась женщина.