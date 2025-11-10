Младшая дочь Владимира Симонова до сих пор не знает о его смерти

В ночь на 9 ноября на 69-м году жизни умер народный артист России Владимир Симонов. Некоторые детали его жизни и смерти раскрыл в беседе с 360.ru директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

«Я выразил слова соболезнования его вдове, сыновьям и совсем маленькой дочке, которая, как я понял, даже не знает, что папа умер, а также всем его поклонникам», — отметил Крок.

Вне сцены жизнь артиста была наполнена страстями — он вступал в брак четыре раза. Его первыми избранницами были Ольга Симонова, подарившая ему дочь Асю, и актриса Екатерина Беликова, родившая сына Василия. В 44 года Симонов кардинально изменил свою жизнь, уйдя из семьи к студентке Надежде, которая была значительно младше его. Впоследствии она родила ему сына.

Его последней супругой стала коллега по театру Яна Соболевская, с которой он обрёл семейное счастье и завёл двух детей. Познакомились они на съёмочной площадке, где девушка играла его экранную дочь.