10 ноября, 07:45

Младшая дочь Владимира Симонова до сих пор не знает о его смерти

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

В ночь на 9 ноября на 69-м году жизни умер народный артист России Владимир Симонов. Некоторые детали его жизни и смерти раскрыл в беседе с 360.ru директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

«Я выразил слова соболезнования его вдове, сыновьям и совсем маленькой дочке, которая, как я понял, даже не знает, что папа умер, а также всем его поклонникам», — отметил Крок.

Вне сцены жизнь артиста была наполнена страстями — он вступал в брак четыре раза. Его первыми избранницами были Ольга Симонова, подарившая ему дочь Асю, и актриса Екатерина Беликова, родившая сына Василия. В 44 года Симонов кардинально изменил свою жизнь, уйдя из семьи к студентке Надежде, которая была значительно младше его. Впоследствии она родила ему сына.

Его последней супругой стала коллега по театру Яна Соболевская, с которой он обрёл семейное счастье и завёл двух детей. Познакомились они на съёмочной площадке, где девушка играла его экранную дочь.

Владимиру Симонову требовалась срочная операция на сердце, но её переносили

Напомним, что печальная новость о смерти Владимира Симонова появилась в ночь с 8 на 9 ноября. Церемония прощания с артистом пройдёт в стенах Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Кстати, незадолго до своей кончины актёр расстался со своей супругой.

