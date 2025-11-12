Россия и США
12 ноября, 13:19

Актёр Владимир Симонов оставил наследникам элитные квартиры, автопарк и вклады в банках

Владимир Симонов. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

Народный артист России Владимир Симонов, скончавшийся от артериальной гипертензии, оставил наследникам значительное состояние, включающее недвижимость в Москве и многомиллионные банковские вклады. По данным издания «Абзац», в собственности актёра находились две элитные квартиры: трёхкомнатные апартаменты площадью 69 квадратов в Хамовниках и объект площадью 76 квадратов у метро «Улица 1905 года».

Автопарк артиста включал автомобили премиум-класса: Mercedes-Benz ML/GLE 2021 года, внедорожник Mercedes-Benz R 350 4МАТIС 2010 года, Mercedes-Benz E Class 2010 года и отечественную Lada 2106 2021 года. Кроме того, на счетах Симонова в одном из российских банков хранилось свыше 30 миллионов рублей, заработанных за годы творческой карьеры.

Незадолго до смерти Владимир Симонов расстался с супругой
Напомним, в ночь на 9 ноября на 69-м году жизни скончался актёр Владимир Симонов. Причиной смерти звезды стала сердечная недостаточность. Позже выяснилось, что артисту требовалась срочная операция на сердце, но её переносили. 12 ноября Москва простилась с Владимиром Симоновым.

