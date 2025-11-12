Стало известно, что осталось у Михаила Ефремова после раздачи квартир на 200 млн

Вышедший из колонии актёр Михаил Ефремов оставил себе небольшую квартиру в центре Москвы, а остальную недвижимость раздал, сообщает SHOT. Сейчас артист владеет 67-метровой квартирой на Никитском бульваре в Москве, которую он получил когда-то по наследству от матери. Стоимость недвижимости достигает 50 миллионов рублей.

Дом на Никитском бульваре, где проживает Ефремов. Фото © Telegram / SHOT

Ещё 50% доли Ефремов сохранил в квартире площадью 123 квадратных метра на Тверской улице в Москве. А остальные свои активы он раздал, в том числе бывшей жене Софье Кругликовой. После развода у неё осталась его бывшая квартира в Плотниковом переулке, а также 45-метровая квартира на Большой Никитской и дом площадью 63 квадрата с участком в шесть соток в подмосковном СНТ «Рябинушка» Красногорского района.

Напомним, актёр Михаил Ефремов после выхода на волю из колонии раздарил недвижимость в Москве почти на 200 миллионов рублей. Он избежал судебных разбирательств при разделе имущества, добровольно переписав на экс-жену Софью Кругликову шестикомнатную квартиру в Хамовниках. Дополнительно Ефремов передал экс-супруге половину доли в другой московской квартире на Тверской улице, доставшейся ему в наследство от дяди. Эта недвижимость оценивается в 90 млн рублей.