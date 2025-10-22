«Очень трепетный момент»: Сын Ефремова рассказал о первой встрече с отцом после колонии

«Он мне позвонил и сказал: «Ничего нигде про меня не говори, потому что я не хочу». Тяжёлый момент, понятно по какому поводу: он находился в местах не столь отдалённых, и мы давно не виделись, и не понятно, как себя вести. Мне кажется, это очень трепетный момент», — поделился Ефремов-младший в интервью Лауре Джугелии.