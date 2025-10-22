«Очень трепетный момент»: Сын Ефремова рассказал о первой встрече с отцом после колонии
Сын Ефремова рассказал, как прошла его первая встреча с отцом после колонии
Обложка © РИА Новости / Валерий Левитин
Актёр Никита Ефремов впервые поделился подробностями своей встречи с отцом Михаилом Ефремовым после того, как тот был освобождён из колонии по УДО. Наследник признался, что испытывал к отцу неоднозначные эмоции.
Никита Ефремов рассказал о первой встрече с отцом после колонии. Видео © Telegram / Дневник Лауры Д
«Он мне позвонил и сказал: «Ничего нигде про меня не говори, потому что я не хочу». Тяжёлый момент, понятно по какому поводу: он находился в местах не столь отдалённых, и мы давно не виделись, и не понятно, как себя вести. Мне кажется, это очень трепетный момент», — поделился Ефремов-младший в интервью Лауре Джугелии.
Как отметил Никита, первая встреча с отцом после освобождения была сопряжена с трудностями. Однако, преодолев неловкость и волнение, отец и сын смогли обняться.
Ранее стало известно, что Михаил Ефремов стал актёром театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова». Актёр сыграет в спектакле «Без свидетелей». Премьера запланирована на февраль 2026 года. За постановку отвечает сам Михалков.
