Михаил Ефремов после выхода на волю раздарил недвижимость в Москве на 200 млн
Михаил Ефремов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / efremov.artist / Игорь Верещагин
Актёр Михаил Ефремов после выхода на волю из колонии раздарил недвижимость в Москве почти на 200 миллионов рублей. Информацию о крупной имущественной сделке опубликовал SHOT со ссылкой на собственные источники.
Актёр избежал судебных разбирательств при разделе имущества, добровольно переписав на Софью Кругликову шестикомнатную квартиру в Хамовниках. Именно в этом жилье площадью 150 м² Ефремов находился под домашним арестом после смертельного ДТП в 2020 году. Рыночная стоимость апартаментов в историческом доме в Плотниковом переулке оценивается в 140 млн рублей.
Дополнительно Ефремов передал экс-супруге половину доли в другой московской квартире на Тверской улице, доставшейся ему в наследство от дяди. Эта недвижимость оценивается в 90 млн рублей.
Ранее телеграм-канал SHOT сообщал, что Михаил Ефремов развёлся со своей пятой женой Софьей Кругликовой после 23 лет брака. Причиной назывались постоянные конфликты между ними и его трёхдневное свидание с молодой актрисой в колонии. Однако спустя некоторое время появилась информация, что актёр и его супруга передумали расходиться.
