Михаил Ефремов после выхода на волю раздарил недвижимость в Москве на 200 млн

Актёр Михаил Ефремов после выхода на волю из колонии раздарил недвижимость в Москве почти на 200 миллионов рублей. Информацию о крупной имущественной сделке опубликовал SHOT со ссылкой на собственные источники.



Актёр избежал судебных разбирательств при разделе имущества, добровольно переписав на Софью Кругликову шестикомнатную квартиру в Хамовниках. Именно в этом жилье площадью 150 м² Ефремов находился под домашним арестом после смертельного ДТП в 2020 году. Рыночная стоимость апартаментов в историческом доме в Плотниковом переулке оценивается в 140 млн рублей.

Дополнительно Ефремов передал экс-супруге половину доли в другой московской квартире на Тверской улице, доставшейся ему в наследство от дяди. Эта недвижимость оценивается в 90 млн рублей.