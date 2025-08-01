Михаил Ефремов сделал щедрый подарок семье, которую хотел выселить из квартиры ради денег

Актёр Михаил Ефремов сделал щедрый подарок семье, с которой прежде конфликтовал из-за наследства. Артист оформил дарственную на квартиру в пользу Громовых, которые в течение 19 лет заботились о его дяде. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Изначально пенсионер планировал завещать Громовым свою трёхкомнатную квартиру на Олимпийском проспекте в Москве. Однако Ефремов уговорил дядю не составлять завещание, планируя после его смерти выселить Громовых, продать квартиру и получить половину стоимости – 15 миллионов рублей.

Однако выйдя из колонии, актёр изменил свои планы и отношение к ситуации. Михаил Ефремов оформил дарственную на Громовых и даже оплатил услуги юриста и государственную пошлину, потратив около 50 тысяч рублей. Родственники, опасавшиеся остаться без жилья, были приятно удивлены решением артиста.