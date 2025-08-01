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Регион
1 августа, 05:39

Михаил Ефремов сделал щедрый подарок семье, которую хотел выселить из квартиры ради денег

SHOT: Ефремов подарил квартиру в Москве семье, с которой два года за неё воевал

Михаил Ефремов. Обложка © Wikipedia / DedaSasha

Михаил Ефремов. Обложка © Wikipedia / DedaSasha

Актёр Михаил Ефремов сделал щедрый подарок семье, с которой прежде конфликтовал из-за наследства. Артист оформил дарственную на квартиру в пользу Громовых, которые в течение 19 лет заботились о его дяде. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Изначально пенсионер планировал завещать Громовым свою трёхкомнатную квартиру на Олимпийском проспекте в Москве. Однако Ефремов уговорил дядю не составлять завещание, планируя после его смерти выселить Громовых, продать квартиру и получить половину стоимости – 15 миллионов рублей.

Однако выйдя из колонии, актёр изменил свои планы и отношение к ситуации. Михаил Ефремов оформил дарственную на Громовых и даже оплатил услуги юриста и государственную пошлину, потратив около 50 тысяч рублей. Родственники, опасавшиеся остаться без жилья, были приятно удивлены решением артиста.

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Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов расстался со своей женой после 23 лет брака. Пятая супруга Софья Кругликова приняла решение о разводе из-за непрекращающихся разногласий. Причиной также стали свидания актёра в исправительной колонии с Дарьей Белоусовой, которой 41 год.

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Наталья Афонина
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