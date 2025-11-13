Свернули не туда: Дети звёзд, что прервали семейную традицию и выбрали другое дело жизни

Эти дети знаменитостей решили не идти по стопам предков и не продолжать традицию. Возможно, жаль. Но это их свободный выбор. Всей правды мы никогда не узнаем. Но кто-то из звёздных детей от славы родителей чуть ли не бежал. Другие просто «перегорели» профессией, выносливости не хватило. Третьи устали от излишне творческой атмосферы в семье. У каждого свой путь. Расскажем в материале об этом.

Сын Евгения Стеблова спрятался от мира

Сын народного артиста Российской Федерации Евгения Стеблова решил уйти от мирской жизни. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов, © Кадр из сериала «Сыщики районного масштаба – 2», режиссёр Алексей Феоктистов, сценарист Сергей Дышев / Kino-teatr

Евгений Стеблов — актёр театра и кино, народный артист Российской Федерации. Он играл в культовом советском фильме 1964 года «Я шагаю по Москве». Продолжает играть и до сих пор — последний фильм вышел в 2024 году, это послевоенная драма «Смотри на меня!». Сын Евгения, Сергей, тоже сделал себе карьеру в кинематографе. Он окончил Щукинское училище и стал играть в известных проектах. «Сибирский цирюльникъ», «Сыщики районного масштаба – 2», «И была война»... Военное кино оказалось последней картиной в фильмографии Сергея Стеблова. В 2010 году он ушёл в Соловецкий монастырь.

Сын Натальи Кустинской стал экономистом

Дмитрий Егоров — сын Натальи Кустинской, а ещё он снимался в фильме Ролана Быкова «Чучело». Фото © Wikipedia, Фото © Wikipedia

После единственной роли в фильме «Чучело», где Дмитрий Егоров сыграл Диму Сомова, будучи подростком, киношная карьера перестала его привлекать. Несмотря на то что Дима был сыном заслуженной артистки Российской Федерации Натальи Кустинской. Он выбрал другой путь — пошёл учиться на экономиста. В 1993 году молодой человек окончил профильный факультет не где-нибудь, а в МГИМО.

Он участвовал в событиях октября 93-го, то есть в политическом кризисе, который привёл к вооружённому противостоянию Белого дома с правительством России. В те дни была стрельба в районе Останкинской телебашни, там Дмитрия ранили. Какое-то время он переводил документы, вёл бизнес, но начинались типичные для 90-х «разборки». В 2002 году Дмитрий, сын Натальи Кустинской и космонавта Бориса Егорова, погиб. Об этом сообщила милиция. Официальная версия — сердечная недостаточность, но Наталья Николаевна верила, что его убили.

Дочь Николая Дроздова переехала на другой континент

Николай Дроздов узнаваем и любим всеми за передачу «В мире животных». Его дочь Елена не пошла по стопам отца. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго

У Николая Дроздова две дочери. Надежда стала экологом и вела на телевидении передачу о природе. Но Елена не стала продолжать традицию. Она вышла замуж без ведома отца и родила сына Филарета. Потом они всей семьёй переехали в Австралию, там девушка училась на дизайнера, но не окончила обучение. Родился ещё один внук у Дроздова — Ян. Елена переехала обратно в Россию, жила с родителями и детьми, получала небольшие алименты. По открытым данным, сейчас она работает в фирме по продаже пробиотиков.

Сын Елены Яковлевой выбрал рабочую профессию

Сын Елены Яковлевой Денис Шальных не стал актёром. Зато стал парикмахером. Отчасти. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Елена Яковлева наиболее известна по роли женщины-следователя в сериале «Каменская». По стопам родительницы Денис Шальных не пошёл. Он «влюбился» в барбершопы и стал парикмахером, отучившись по этой профессии. Потом грянул коронавирус, барбершопы позакрывались. Тем не менее Денис успел набить себе очень много дорогих татуировок, в том числе на лице, и приобрести телосложение качка, что позволяет думать о нём как о «Лил Пипе на стероидах». От некоторых сын Яковлевой решил избавиться. Примерно с такими инфоповодами Денис попадает в новости. Шальных называют фриком, в социальных сетях, видимо, подписчиков у «русского Лил Пипа» тоже немало. Кстати, на Life.ru он тоже есть: можете посмотреть, чем парикмахер занимался в прошлом году.

Дочь теннисиста Евгения Кафельникова не стала выбирать спорт

Теннисист Евгений Кафельников и его дочь — пример того, насколько разными могут быть судьбы людей. Фото © ТАСС / Александр Куров

«Выбери своё будущее. Выбери жизнь. Но зачем мне всё это?» — как будто бы сказала в какой-то момент дочь первой ракетки России Евгения Кафельникова Алеся. Она отдалилась от спорта практически максимально. И стала моделью. На одном из светских балов её заметили в журнале «Татлер» — и понеслась... Съёмки, мужчины, более полумиллиона подписчиков в социальных сетях... В 2021 году Алеся вышла замуж за бизнесмена, а потом пропала. Оказалось, муж у неё абьюзер, а сама дочь самого титулованного теннисиста в истории России попала в рехаб из-за нескольких зависимостей. Это не помешало Алесе продолжить карьеру модели, и слава Богу.

Сын Сергея Зверева тоже сбежал, и довольно далеко

Сын Сергея Зверева — тоже Сергей Зверев. Но младший. Неудивительно, что ему захотелось сбежать подальше. Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Да, Сергей Зверев – младший сбежал в Коломну и стал работать в отеле. В апреле 2025 года стало известно, что целый год мужчина жил на улице. Вернее, не совсем, ведь он мог спать в сарае на советском матрасе и в тёплое время года мыться в реке. Кстати, ребёнок был неродной. Стилист Сергей Зверев взял пацана из детского дома и назвал в свою честь. Мальчик стал мужчиной и сбежал от приёмного отца в Коломну, где женился и устроился на обычную работу. В итоге оказался почти что бездомным после развода с супругой, коренной жительницей Коломны. Отец давным-давно выписал приёмного сына из квартиры на Тверской по причине ссоры.