Актриса Эмма Стоун признана самой красивой женщиной мира – она идеальна на 95%

Актриса Эмма Стоун обладает самыми совершенными чертами лица с точки зрения науки, соответствуя эталону красоты почти на 95%. К такому выводу пришел британский хирург Джулиан Де Сильва, проанализировавший внешность знаменитостей по канонам золотого сечения.

«Эмма Стоун стала явным победителем, когда все элементы лица были измерены на предмет физического совершенства. У неё практически идеальная линия подбородка (97%) и губы красивой формы (95,6%)», — пояснил доктор Джулиан Де Сильва, передаёт Daily Mail. По его словам, в десятку лидеров с безупречной с научной точки зрения внешностью также вошли Зендая, Бейонсе и Марго Робби.

Доктор Де Сильва отметил, что хотя Стоун и заняла первое место, все участницы рейтинга показали результат, очень близкий к стопроцентному идеалу. Так, Зендая с результатом 94,37% ненамного отстала от победительницы. Специалист добавил, что Зендая продемонстрировала высокие баллы практически во всех категориях, включая форму губ, разрез глаз и линию лба.

А актёр Джонатан Бейли был удостоен звания «Самый сексуальный мужчина 2025 года» по версии журнала People. Артист назвал эту награду главной честью в своей жизни. Как он пояснил, о выборе комиссии ему стало известно еще в начале года, когда он был занят в спектакле «Ричард II». Звёздный час британского актёра наступил после успеха королевской драмы «Бриджертоны» от Netflix, где он исполнил одну из ключевых ролей — лорда Энтони Бриджертона.