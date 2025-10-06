10 самых сочных фото «мисс Россия – 2025»: Кто такая Анастасия Венза и как она покорила жюри Оглавление От подиума в 13 лет до короны: Кто такая «мисс Россия – 2025» Модель и будущий врач: Кем видит себя «мисс Россия – 2025» Анастасия Венза — «мисс Россия – 2025»: будет ли представлять страну на «Мисс Вселенная» Кто такая Анастасия Венза: почему разгорелись споры из-за новой «мисс Россия» Новая «мисс Россия» вызвала бурю споров в Интернете. Life.ru рассказывает, кто такая Анастасия Венза и почему её победу критикуют, а другие говорят, что именно она станет новой «мисс Вселенная». 6 октября, 13:12 Кто такая «мисс Россия – 2025» Анастасия Венза: биография и фото. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anastasia_venza

Корона «Мисс Россия – 2025» досталась 22-летней Анастасии Вензе из Московской области. Статус «вице-мисс» отпраздновали 20-летняя Алена Лесняк (Керчь, Республика Крым) и Виктория Макарова (Сестрорецк, Петербург). Пока одни в восторге от новой королевы красоты Анастасии, другие яростно спорят в комментариях: а настоящая ли она? Мы решили разобраться, кто скрывается за этой безупречной внешностью «мисс Россия – 2025», и собрали самые яркие фото победительницы. Кстати, девушка не просто красавица с подиумов — она студентка медицинского университета, которая мечтает работать в эстетической медицине. Звучит интригующе? Тогда читайте дальше и знакомьтесь с новой «мисс Россия».

От подиума в 13 лет до короны: Кто такая «мисс Россия – 2025»

Анастасия Венза стала «мисс Россия – 2025: что известно о победительнице. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anastasia_venza

Анастасия ворвалась в мир моды совсем девчонкой — в 13 лет она уже окончила модельную школу и впервые вышла на подиум. Сначала были восторг и трепет, а потом началась настоящая работа. Девушку заметил сам Вячеслав Зайцев и пригласил в своё агентство. После этого последовали показы на Moscow Fashion Week и закрытые мероприятия знаменитого модельера. Стилист Лаура Лукина тоже сыграла важную роль в судьбе Анастасии: после кастинга в её агентстве девушка полетела работать в Японию. Там она снималась для косметического гиганта Shiseido и бренда одежды Uniqlo. Работа с Shiseido научила Вензу смотреть на моделинг как на искусство, а не просто позирование перед камерой. Помимо моды, новая «мисс Россия» несколько лет занималась волейболом — именно спорт, по её словам, научил работать в команде и не сдаваться при первых трудностях. На соревнованиях Анастасия впервые почувствовала азарт борьбы и поняла, что значит настоящая поддержка.

Модель и будущий врач: Кем видит себя «мисс Россия – 2025»

«Мисс Россия – 2025»: кем планирует стать Анастасия Венза. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anastasia_venza

Несмотря на успешную карьеру в моде, Анастасия не бросила учёбу. Сейчас она студентка Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова — одного из самых престижных медвузов страны. Некоторые источники называют её будущим хирургом, другие — нутрициологом, но сама девушка говорит, что думает о карьере в эстетической медицине. Логика простая: помогать людям раскрывать красоту и при этом оставаться здоровыми. «Мисс Россия – 2025» уверена, что медицина и мода связаны теснее, чем кажется. Первая учит логике и системности, вторая дарит творчество и вдохновение. Знания из университета уже помогают ей в работе — она использует их для правильного ухода за кожей и телом. Анастасия считает: хороший уход делает человека не только красивее, но и увереннее в себе. А это важно везде — и перед камерой, и в обычной жизни.

Анастасия Венза — «мисс Россия – 2025»: будет ли представлять страну на «Мисс Вселенная»

10 фото новой «мисс Россия»: кто она и чем занимается. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anastasia_venza

Вместе с короной Анастасия получила денежный приз в миллион рублей и право представлять Россию на конкурсе «Мисс Вселенная» в ноябре в Таиланде. Деньги она планирует отдать на благотворительность — конкретно на помощь новорождённым с патологиями. Сама победительница «Мисс Россия – 2025» признаётся, что до сих пор не верит в свою победу. Она была уверена, что попадёт в десятку лучших, но не думала, что окажется в тройке лидеров. Секрет успеха Анастасия видит в целеустремлённости, гармонии и уверенности в себе. Девушка уверена: главное — научиться любить себя, и тогда можно затмить всех вокруг.

Кстати, лучшей подругой на конкурсе для неё стала Алёна Лесняк из Керчи, с которой они три недели жили в одной комнате и поддерживали друг друга. Забавно, что именно Алёна получила титул первой вице-мисс и заняла второе место. Если Анастасия, «мисс Россия – 2025», по каким-то причинам не сможет поехать на «Мисс Вселенная», корона перейдёт именно к ней.

Кто такая Анастасия Венза: почему разгорелись споры из-за новой «мисс Россия»

Анастасия Венза из Подмосковья завоевала титул «Мисс Россия», но не всем пришлось это по вкусу. Почему? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anastasia_venza

После объявления победительницы «Мисс Россия – 2025» Интернет буквально взорвался от споров. Одни восхищаются новой королевой красоты, другие яростно критикуют её за «ненатуральность». Комментарии пестрят вопросами: «Как можно такое выбрать?», «В метро спуститесь, там девочки без косметики красивее», «Обычная, таких тысячи». Особенно возмущают накачанные губы и наращённые ресницы — мол, по правилам такого быть не должно. Хейтеры уверены, что у Анастасии нет шансов даже на конкурсе «Мисс мира», не то что на «Мисс Вселенная». Защитники же напоминают: современные стандарты красоты давно изменились, и естественность — понятие растяжимое. К тому же конкурсы красоты всегда вызывали споры — кого ни выбери, всегда найдутся недовольные. «Мисс Россия – 2025» пока никак не комментирует хейт и готовится представлять страну на международной арене. Посмотрим, как Анастасия покажет себя в Таиланде.

Почему победу Анастасии Вензы на конкурсе «Мисс Россия» критикуют? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anastasia_venza

Анастасия Венза стала новым лицом российской красоты и победительницей конкурса «Мисс Россия – 2025». Модель с медицинским образованием, спортсменка и благотворительница — звучит как идеальное резюме для королевы красоты. Конечно, споры вокруг её победы не утихнут ещё долго — одни будут восхищаться, другие критиковать. Но факт остаётся фактом: именно она получила корону и право представлять Россию на мировой арене. Посмотрим, как девушка справится с этой миссией и сможет ли доказать скептикам, что выбор жюри был правильным. А пока что остаётся только любоваться фото новой «мисс Россия» и ждать новых побед.

