Антитренды осени 2025: Что категорически нельзя носить в октябре, потому что это уже безвкусица

Тренды и антитренды — вещи субъективные. Но всё равно в каждой женщине есть желание одеваться стильно, модно и в соответствии с сезоном. Нынешний сезон — осень 2025 года. И мы вместе с экспертом расскажем вам, что нужно выкинуть из гардероба прямо сейчас, чтобы ваш стиль не казался устаревшим. Кстати, удостоверьтесь в том, что ваша одежда по цветовой гамме будет совпадать со счастливыми оттенками осени 2025, которые Life.ru упоминал в этом материале. А сейчас — пять антитрендов 2025.

Длинные пальто и плащи из экокожи

Ваш стильный тренч из переработанных нефтепродуктов (полиуретана) в 2025-м уже устарел. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anna Zhukkova

Мы пишем о трендах и антитрендах в одежде на осень 2025 года. Мало кто больше подходит в качестве эксперта, как дизайнер одежды. Марина Холкина с удовольствием поделилась с нами мнением. Согласно её словам, длинные плащи размера макси, сделанные из экокожи, уже не «айс». «Актуальные несколько сезонов назад, сейчас они потихоньку уходят на второй план», — говорит дизайнер.

Но что носить вместо удобных длинных пальто «из «Матрицы»? Эксперт отвечает: «Стоит отдать предпочтение более коротким моделям прямого или приталенного силуэта, либо любители длины макси могут выбрать варианты из хлопка». Большой хлопковый плащ в стиле тренч — ваш выбор, если не хотите «отморозиться».

Обувь на тракторной подошве

Большие тяжёлые ботинки с обложки альбома «Глюк’oza Nostra» 2003 года — всё. Фото © Shutterstock / FOTTODOM / ArtEvent ET

Тяжёлые ботинки то приходят в моду, то уходят из неё. В разное время это были армейские берцы, английские мартенсы и гриндерсы, русские камелоты... Они являлись символами субкультур, потом проникали в обычный гардероб, потом сменялись кроссовками или уггами... Дизайнер одежды Марина Холкина предупреждает: тяжёлые ботинки на тракторной подошве — всё. «Многие сезоны такие ботинки считались классикой, но теперь они выглядят неактуально. Стоит отдать предпочтение более женственным и строгим вариантам — челси с прямоугольным или закруглённым носом, казаки, ботильоны с широким голенищем», — такие эксперт предлагает альтернативы.

Мешковатость в одежде и нарочитый оверсайз

Когда-то модный нынче тренд на оверсайз в Интернете называли «нормкором». Теперь оверсайз уже не «норм». Фото © Shutterstock / FOTODOM / Denis Bukhlaev

Молодые люди в широких штанах, кажется, будут преследовать нас ещё долго. Узкие джинсы, которые показывают силуэт, придумали ещё в 1960-х, но только в прошлом десятилетии культ таковых дошёл до своего пика. Некоторые мужские модели напоминали уже не джинсы, а лосины. Но сейчас речь о женщинах. Мешковатость в женском гардеробе считалась стильной по меньшей мере с 2018 года. Но Марина Холкина заметила, что в 2025 году оверсайз — антитренд. «Уже который сезон дизайнеры отходят от мешковатости в женских образах», — говорит она. «В этом сезоне актуальны силуэты с акцентом на талии, а также с расширенной линией плеч». «Плечистые» пиджаки 1980-х возвращаются, ура!

Свитшоты — толстовки без капюшона

Первый свитшот в мире пошили в 1920 году на «Мануфактуре Рассела» в США для сына мануфактурщика, американского футболиста класса «квотербек». Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Свитшоты — это толстовки без капюшона. А толстовку придумали последователи Льва Толстого в начале 1910-х. Свитшот был придуман позже, в 1920-м году. Сначала это была удобная форма для игроков в американский футбол. Спустя 90 лет такая одежда стала культовой среди молодёжи России. Но те дни прошли, их не вернуть. Об этом напоминает Марина Холкина: «Обычные свитшоты уже надоели и смотрятся достаточно устаревшими», — говорит она. Но что носить вместо вашей любимой формы «квотербека»? «Намного актуальнее сейчас тройеры. Это свитеры или лонгсливы с высоким воротом на короткой молнии», — поясняет дизайнер. И даёт дельный совет: «Играя с разными фактурами, материалами и цветами, можно собрать любой образ, и повседневно-кэжуальный, и офисно-деловой».

Юбка из атласа

Атласная юбка — ещё один «признак безвкусицы» осенью 2025 года. Это классика делового стиля, но не для осени. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Victoria Fox

«Атласная юбка в осенних образах смотрится немного неуместно и неактуально. Стоит оставить её для весенне-летних выходов», — говорит Марина Холкина. Она права: атлас — летний материал, уже в сентябре в нём может быть холодно. Дизайнер одежды рассказывает об альтернативах: «Осенью дизайнеры отдают предпочтение более строгим и тёплым вариантам из экокожи или шерсти».