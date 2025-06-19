Глава ИРИ назвал самого популярного киногероя у российской молодёжи

Американские супергерои Marvel пользуются огромной популярностью у российской молодёжи, единственным нашим киногероем, сохранившим свою актуальность, является Данила Багров из фильма «Брат». Об этом заявил генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский на сессии АНО «Евразия» на ПМЭФ.

«Данила Багров — единственный русский среди киногероев молодёжи. Все остальные — персонажи американской Marvel», — приводит его слова RT.

Глава ИРИ добавил, что у людей старшего поколения популярны многие персонажи российского кино — Шурик из фильмов Леонида Гайдая, Штирлиц из «17 мгновений весны», Д'Артаньян в исполнении Михаила Боярского и другие. У зрителей среднего возраста популярны всего трое: вышеупомянутый Данила Багров, Саша Белый из «Бригады» и вновь Шурик.