Глава ИРИ назвал самого популярного киногероя у российской молодёжи
Гореславский: Из киногероев у молодёжи в РФ популярен только Данила Багров
Данила Багров в исполнении Сергея Бодрова-младшего. Обложка © kinopoisk.ru / Кадр из фильма «Брат» 1997 года, режиссёра Алексея Балабанова по собственному сценарию
Американские супергерои Marvel пользуются огромной популярностью у российской молодёжи, единственным нашим киногероем, сохранившим свою актуальность, является Данила Багров из фильма «Брат». Об этом заявил генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский на сессии АНО «Евразия» на ПМЭФ.
«Данила Багров — единственный русский среди киногероев молодёжи. Все остальные — персонажи американской Marvel», — приводит его слова RT.
Глава ИРИ добавил, что у людей старшего поколения популярны многие персонажи российского кино — Шурик из фильмов Леонида Гайдая, Штирлиц из «17 мгновений весны», Д'Артаньян в исполнении Михаила Боярского и другие. У зрителей среднего возраста популярны всего трое: вышеупомянутый Данила Багров, Саша Белый из «Бригады» и вновь Шурик.
Не исключено, что такое удручающее положение вещей скоро изменится: сегодня на ПМЭФ глава совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащёва выстпила с необычной идеей — сделать президента РФ Владимира Путина одним из персонажей нового сезона мультфильма «Простоквашино». По её мнению, такой герой мог бы многое сделать для продвижения правильного образа России за границей и стать хорошим примером «мягкой силы» в культуре нашей страны.