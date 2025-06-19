«Пример мягкой силы»: Путин может появиться в «Простоквашино»

Глава совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева рассказала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025), что в новом сезоне «Простоквашино» может появиться персонаж, срисованный с президента России. По её словам, появление такого героя поможет продвигать образ страны за рубежом и станет примером «мягкой силы» в культуре.

«Там ещё должен появиться президент, в «Простоквашине» — он должен там приехать, мы его нарисуем. И, на самом деле, это, конечно, станет самой популярной «мягкой силой», которая может быть тогда где угодно. Матроскин с президентом создадут прекрасный дуэт», — сказала Слащева.