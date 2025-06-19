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19 июня, 11:58

«Пример мягкой силы»: Путин может появиться в «Простоквашино»

Союзмультфильм: Путин может стать героем обновлённого «Простоквашино»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева рассказала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025), что в новом сезоне «Простоквашино» может появиться персонаж, срисованный с президента России. По её словам, появление такого героя поможет продвигать образ страны за рубежом и станет примером «мягкой силы» в культуре.

«Там ещё должен появиться президент, в «Простоквашине»он должен там приехать, мы его нарисуем. И, на самом деле, это, конечно, станет самой популярной «мягкой силой», которая может быть тогда где угодно. Матроскин с президентом создадут прекрасный дуэт», — сказала Слащева.

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Идею вписать президента в семейный мультфильм эксперты связывают с растущим вниманием к теме традиционных ценностей. Ранее митрополит Евгений раскритиковал современные российские мультфильмы за отсутствие образов крепких многодетных семей — в отличие от тех же «Симпсонов». Депутат Елена Драпеко поддержала замечание и призвала аниматоров проработать сценарии, где главной ценностью станет настоящая семья и поддержка друг друга.

Милена Скрипальщикова
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