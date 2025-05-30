«Пёс да кот и мальчик Фёдор»: В Госдуме назвали примером дружной семьи каст «Простоквашино»
Депутат Драпеко поддержала инициативу по созданию аналога «Симпсонов» в России
Кадр из мультфильма «Простоквашино». Обложка © Кino-teatr.ru / Antoniy
На фоне заявления митрополита Евгения о нехватке в российских мультфильмах примеров крепких многодетных семей (в отличие от «Симпсонов»), заместитель председателя думского комитета по культуре Елена Драпеко согласилась с этим наблюдением. Она предложила аниматорам разработать сценарии на данную тему, предоставив им полную творческую свободу в реализации замысла.
«Я считаю, что да, мы можем принять упрёк. Потому что, действительно, в наших фильмах недостаточно тема дружной семьи развивается. У нас есть фильмы, где кот Матроскин строит семью, в которую входит Фёдор, входит пёс, входит там ещё какие-то персонажи. Но примеров преодоления сложностей в дружной семье я так сразу и не припомню», — сказала депутат в беседе с «Газетой.ru».
Напомним, ранее митрополит Евгений (Кульберг) обратил внимание, что российские мультфильмы о семье («Смешарики» с их культом одиночества и «Маша и Медведь» с гипертрофированной самостоятельностью ребёнка) проигрывают «Симпсонам» в формировании целостного и позитивного семейного образа, что стоит учитывать создателям подобного контента. Он отметил, что в России вполне возможно создать собственный анимационный проект, отражающий ценности большой и дружной семьи.