За ними охотятся антиквары! 8 старых вещей, которые нельзя выбрасывать, — они стоят миллионы

В каждом доме, словно в волшебной шкатулке, хранятся предметы, пережившие не одно поколение. Зачастую, стремясь к минимализму, мы безжалостно избавляемся от «ненужного хлама», не подозревая, что в этих вещах скрыта не просто история, а порой и немалая ценность. Итак, какие же артефакты прошлого не стоит отправлять в утиль?

Старинные книги

Старинные предметы, которые стоит сохранить: что может оказаться ценным на чердаке. Фото © «Шедеврум»

Как рассказывает Life.ru антиквар Регина Ван Влит, прежде всего это старинные книги. Даже если их обложки обветшали, а страницы пожелтели, редкие издания могут представлять огромный интерес для коллекционеров и библиофилов. Рукописные пометки на полях, экслибрисы, уникальные иллюстрации — всё это увеличивает их стоимость.

Фотографии прошлых лет

Вторыми в списке эксперта идут фотографии прошлых лет. Не торопитесь выбрасывать старые снимки. «Семейные альбомы, дагеротипы, фотографии знаменитостей — это не только память, но и ценный исторический источник. Часто на обороте снимков можно найти записи, раскрывающие детали ушедшей эпохи», — говорит эксперт.

Сервизы ваших бабушек

Вещи из прошлого с антикварной ценностью: что нельзя отправлять в утиль. Фото © «Шедеврум»

Посуда прошлых лет, будь то фарфоровые сервизы, серебряные столовые приборы или даже медная утварь, может стать настоящим украшением интерьера и предметом гордости. Изысканный дизайн, ручная роспись, клейма известных мануфактур — всё это говорит о высоком качестве и потенциальной антикварной ценности.

Часы с лёгким шлейфом старины

Не стоит списывать со счетов и старинные часы, будь то настенные, напольные или карманные. «Даже если они не работают, опытный мастер может вернуть им жизнь, а их уникальный механизм и дизайн привлекут внимание коллекционеров», — говорит антиквар.

Аксессуары и текстиль

Что не стоит выбрасывать при расхламлении: список ценных предметов из прошлого. Фото © «Шедеврум»

Также, со слов специалиста, не стоит пренебрегать старинными предметами одежды и текстиля. «Кружевные воротнички, вышитые скатерти, шёлковые платки, старинные платья — всё это может стать ценным материалом для историков моды, дизайнеров или просто любителей старины», — рассказывает Life.ru Регина Ван Влит. К тому же, подсказывает антиквар, некоторые вещи можно использовать для создания уникальных предметов интерьера или аксессуаров.

Игрушки в хорошем состоянии

Но не спешите отправлять детские сокровища прошлого в мусорный контейнер! Старинные игрушки сегодня переживают настоящий бум на антикварном рынке, а коллекционеры по всему миру готовы платить внушительные суммы за советских пупсов, немецких плюшевых медведей и механические игрушки из прошлого века.

«Старинные игрушки, особенно куклы, плюшевые мишки и механические игрушки, вызывают тёплые воспоминания и интерес у коллекционеров. Их ценность определяется возрастом, состоянием, редкостью и историей. Кроме того, игрушки могут стать прекрасным украшением детской комнаты или витрины», — объясняет Регина Ван Влит, антиквар, эксперт по историческому декору, основательница проекта Gina Decor.

Монеты и банкноты

Старые книги, монеты и посуда: какие вещи могут стоить целое состояние. Фото © «Шедеврум»

Старинные монеты и банкноты — ещё одна категория вещей, которые не должны отправиться в утиль. Нумизматическая ценность редких экземпляров может быть весьма значительной. Даже монеты, кажущиеся обычными, при определённых условиях (год выпуска, тираж, состояние) могут представлять интерес для коллекционеров.

Письма и открытки

И наконец, не выбрасывайте старые письма и открытки. «Они могут содержать ценную информацию о жизни и быте людей прошлого, их чувствах и переживаниях. Адреса, имена, даты, штампы — всё это помогает воссоздать картину ушедшей эпохи и сохранить связь поколений», — делится антиквар Регина Ван Влит. Прежде чем отправить старые вещи на свалку, внимательно изучите их. Вполне возможно, что среди них скрывается настоящий клад, который может стать не только источником дохода, но и ценным напоминанием о прошлом.

Семейные реликвии, которые нельзя выбрасывать: список из 8 категорий ценных предметов. Фото © «Шедеврум»