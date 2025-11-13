71-летний басист Лолиты с шикарной гривой покорил зрителей скромностью и стал звездой соцсетей

71-летний басист Лолиты Анатолий Куликов стал героем вирусного ролика в соцсетях. Сама певица в разговоре с Readovka подтвердила, что сотрудничает с музыкантом уже 13 лет.

Лолита смущает своего басиста перед зрителями. Видео © Telegram / Readovka

Пожилой музыкант поражает публику не только мастерством, но и стильным образом. Он не только исполняет партию бас-гитары, но и подпевает артистке, выступая в роли бэк-вокалиста. Поклонники отмечают, что его шикарной причёске «может позавидовать любая дама».

Лолита ласково называет музыканта Толиком. По её словам, он «может дать жару молодому поколению» и украшает собой сцену на каждом концерте. Стоит отметить, что мужчина не только обладает роскошной белоснежной шевелюрой, но и весьма скромен.

Эта милая история с басистом — далеко не единственная яркая деталь из жизни артистки. Недавно Лолита столкнулась с курьёзной ситуацией, связанной с доставкой. Она отказалась принимать доставку от известной компании и нагрубила курьеру, приняв его за мошенника. Как выяснилось, певица просто забыла о своём заказе. Артистка призналась, что во время гастролей заказала три тяжёлые книги по иконописи. По её словам, курьеры «охотились» за ней целую неделю, чтобы вручить посылку. Певица объяснила такую реакцию негативным опытом с мошенниками, после которого она перестала доверять курьерским службам.