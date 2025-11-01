Россия и США
1 ноября, 09:43

«Неделю охотились»: У Лолиты начались серьёзные проблемы из-за мошенников

Певица Лолита после инцидента с мошенниками перестала доверять курьерам

Лолита Милявская. Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Певица Лолита Милявская после истории с мошенниками перестала доверять курьерам. Артистка призналась, что недавно отказалась принять доставку от известной компании и даже обматерила позвонившего ей курьера, приняв его за афериста. Исполнительница попросту забыла, что во время гастролей заказала три тяжёлые книги по иконописи.

Лолита после истории с мошенниками перестала доверять курьерам. Видео © Пятый канал

«И они за мной неделю охотились, чтобы я приняла эти книги. Они весят 12 килограммов, чтоб вы поняли. И мне только вчера вручили эти книги, потому что моя память так заблокировала слово «доставка», что я чуть ли не лишилась очень классных книг», — отметила Лолита.

Собеседница Пятого канала также рассказала, что для дополнительной защиты полностью сменила пароли, подала множество заявлений и установила кредитный мораторий через многофункциональный центр, чтобы полностью обезопасить себя от возможных потенциальных махинаций.

Напомним, Лолита едва не стала жертвой телефонных мошенников. Певица в видеообращении с присущей ей самоиронией описала, как чуть не лишилась данных из-за телефонных аферистов. По её признанию, она «попалась с первого раза».

