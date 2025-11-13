Цирк Запашного подал иск на 1,4 млн рублей к подрядчику за срыв контракта

Большой Московский цирк под руководством Эдгарда Запашного подал иск к подрядчику на 1,4 млн рублей. Об этом сообщает «Звездач».

Цирк требует с компании «Цирк-Шоу гигантских фонтанов» 1 миллион 415 тысяч рублей. Судебное дело зарегистрировано как экономический спор, где ответчик, по версии истца, не выполнил условия контракта.

Большой Московский цирк является одним из главных цирков страны. Эдгард Запашный возглавил учреждение в 2022 году. Ранее цирк уже сталкивался с судебными разбирательствами, но преимущественно в роли ответчика по искам от артистов.

Также Life.ru писал, что брат Эдгарда Запашного Аскольд оказался в центре личного скандала. Дрессировщик признался, что несколько лет изменял жене Элен с любовницей Дианой, от которой у него родился сын. Однако пара рассталась вскоре после рождения ребёнка. По словам Запашного, причиной разрыва стал отказ Дианы принимать его детей от законной супруги. Артиста также раздражало, что его сына назвали Аскольдом.