«Мы будем бороться»: Высоцкая в слезах рассказала о дочери, пережившей страшную аварию

Актриса Юлия Высоцкая впервые за годы молчания решилась поделиться подробностями о состоянии дочери Маши, которая в 2013 голу попала в страшную аварию. В интервью журналистке Лауре Джугелии телеведущая опровергла слухи о смерти дочери и рассказала о ежедневной борьбе за её жизнь.

«Мы будем бороться до самого конца. У меня есть медперсонал, который серьёзно помогает в поддержании, в реабилитации. Мы всё время пробуем что-то новое, но это нелегко», — заявила Высоцкая.

Актриса не скрывала слёз, говоря о ценности человеческого сочувствия, призналась, что оно даёт какое-то дыхание. Жена режиссёра Андрея Кончаловского заявила, что работа стала для неё психологической помощью в трудные моменты, когда «нет ни мира вокруг, ни света, ни радости». Она также поделилась духовными поисками, вспомнив совет Никиты Михалкова: не спрашивать «за что», а пытаться понять «зачем» и «для чего» даётся испытание.

Высоцкая заверила, что забота о здоровье Маши полностью возложена на российских врачей. Она выразила признательность всем за оказанную поддержку и понимание в этот трудный для них период.