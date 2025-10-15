Юлия Высоцкая дала редкий комментарий о жизни своего 22-летнего сына от Кончаловского

Вопреки своей обычной закрытости относительно частной жизни, Юлия Высоцкая сделала исключение, поделившись подробностями о 22-летнем сыне Петре. В беседе с журналистами «Соловья» актриса сообщила, что Пётр готовится к выпуску: уже следующим летом он завершит образование и перейдёт к самостоятельной жизни.

По словам Высоцкой, сын планирует связать свое будущее с архитектурой. Несмотря на наличие у семьи недвижимости в Италии, и рассмотрение вариантов обучения в ведущих школах Рима или Флоренции, Пётр принял решение остаться получать образование в России.

Юлия охарактеризовала сына как глубокого и рассудительного парня. Она рассказала, что у него был краткий период увлечения модой, но он быстро это перерос, и сейчас он находится в процессе самоопределения, причем этот путь лежит «через внутреннее».

Актриса также отметила исключительный покладистый характер Петра, который никогда не доставлял родителям проблем. Их взаимоотношения характеризуются полным доверием, но с пониманием сыном своей роли: он видит в родителях прежде всего авторитетных наставников, а не близких друзей.

А недавно дочь Егора Кончаловского, актриса Мария Михалкова-Кончаловская, неожиданно, что разводится с мужем — бизнесменом Никитой Кузьминым. Пара прожила вместе пять лет, но решила разойтись по взаимному согласию. Несмотря на развод, Михалкова-Кончаловская не считает свой брак печальным опытом и признаёт: он помог ей повзрослеть и понять, что семья — это команда. Сегодня сердце Марии снова занято.