Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

15 октября, 08:17

Юлия Высоцкая дала редкий комментарий о жизни своего 22-летнего сына от Кончаловского

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Вопреки своей обычной закрытости относительно частной жизни, Юлия Высоцкая сделала исключение, поделившись подробностями о 22-летнем сыне Петре. В беседе с журналистами «Соловья» актриса сообщила, что Пётр готовится к выпуску: уже следующим летом он завершит образование и перейдёт к самостоятельной жизни.

По словам Высоцкой, сын планирует связать свое будущее с архитектурой. Несмотря на наличие у семьи недвижимости в Италии, и рассмотрение вариантов обучения в ведущих школах Рима или Флоренции, Пётр принял решение остаться получать образование в России.

Юлия охарактеризовала сына как глубокого и рассудительного парня. Она рассказала, что у него был краткий период увлечения модой, но он быстро это перерос, и сейчас он находится в процессе самоопределения, причем этот путь лежит «через внутреннее».

Актриса также отметила исключительный покладистый характер Петра, который никогда не доставлял родителям проблем. Их взаимоотношения характеризуются полным доверием, но с пониманием сыном своей роли: он видит в родителях прежде всего авторитетных наставников, а не близких друзей.

Мама благословила: Внебрачный сын Валерия Золотухина начал встречаться с актрисой

А недавно дочь Егора Кончаловского, актриса Мария Михалкова-Кончаловская, неожиданно, что разводится с мужем — бизнесменом Никитой Кузьминым. Пара прожила вместе пять лет, но решила разойтись по взаимному согласию. Несмотря на развод, Михалкова-Кончаловская не считает свой брак печальным опытом и признаёт: он помог ей повзрослеть и понять, что семья — это команда. Сегодня сердце Марии снова занято.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

Оксана Попова
