«Так получилось»: Дочь Кончаловского уходит от мужа после пяти лет брака

После премьеры сериала «Хроники русской революции» внучка режиссёра Андрея Кончаловского и дочь Егора Кончаловского, актриса Мария Михалкова-Кончаловская, неожиданно призналась Woman.ru, что разводится с мужем — бизнесменом Никитой Кузьминым. Пара прожила вместе пять лет, но решила разойтись по взаимному согласию.

«С супругом мы разводимся. Ну так получилось. К данному решению пришли обоюдно, скандалов не было», — сказала она.

Мария Михалкова-Кончаловская вышла замуж за Никиту Кузьмина в 19 лет. Сейчас, спустя пять лет брака, актриса подтвердила, что пара рассталась. Причиной стали разные взгляды на жизнь: супруг часто находился в командировках и планировал переезд за границу, что не устраивало Марию.

«Мы были красивой парой, прожили вместе хорошие годы, но наши ценности стали расходиться», — добавила она.

Несмотря на развод, Михалкова-Кончаловская не считает свой брак печальным опытом и признаёт: он помог ей повзрослеть и понять, что семья — это команда. Сегодня сердце Марии снова занято. Она встречается с мужчиной из своей профессиональной сферы, старше её, но имя его пока не раскрывает. Зато уже известно, что он умеет удивлять — одним из последних подарков стал кулон с фотографиями любимых котов актрисы.

