«Не хочу прятать ребёнка»: Юлия Высоцкая и 88-летний Кончаловский вновь стали родителями

Четыре года назад 88-летний режиссёр Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая приняли в свою семью девочку по имени Соня. Телеведущая впервые публично поделилась этой новостью в интервью для Fametime TV, перестав скрывать, что они стали приёмными родителями. Как отметила Юлия, Сонечку забрали в семью, когда ей было всего девять дней.

«Мы часто думали о том, чтобы усыновить или удочерить кого-то. И вот недавно у нас появилось такое чудо — Соня. Соне четыре года. Мы сильно не прятались и не афишировали. Не хочу прятать ребёнка. Но хочется его оградить от странных проявлений публичности», — поделилась 52-летняя звезда.

У пары есть двое детей Мария и Пётр. В 2013 году их дочь впала в кому после аварии, спровоцированной Кончаловским. Высоцкая признавала, что это событие кардинально изменило их жизнь.

А недавно дочь Егора Кончаловского, актриса Мария Михалкова-Кончаловская, неожиданно, что разводится с мужем — бизнесменом Никитой Кузьминым. Пара прожила вместе пять лет, но решила разойтись по взаимному согласию. Несмотря на развод, Михалкова-Кончаловская не считает свой брак печальным опытом и признаёт: он помог ей повзрослеть и понять, что семья — это команда. Сегодня сердце Марии снова занято.