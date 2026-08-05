Комариный кастинг: Почему один вид летит к вам как на шведский стол, а другому вы вообще неинтересны

Универсального «магнита» для всех комаров не существует. Исследование показало, что каждый вид насекомых выбирает человека по собственному сочетанию запахов кожи, летучих веществ и бактерий, живущих на теле. Результаты работы учёные опубликовали в журнале iScience.

В эксперименте участвовали 119 добровольцев, а наблюдения проводились сразу за тремя видами комаров — Aedes aegypti, Aedes albopictus и Culex quinquefasciatus. Учёные анализировали запах кожи участников, состав летучих органических соединений и микробиом рук, после чего сопоставили эти данные с тем, насколько охотно насекомые выбирали каждого человека.

Выяснилось, что один и тот же доброволец мог оказаться крайне привлекательным для одного вида, но почти не вызывать интереса у другого. Ни одного участника, который одинаково сильно привлекал бы всех трёх представителей комаров, исследователи не нашли.

Специалисты обнаружили, что за выбор жертвы отвечают разные комбинации химических веществ и бактерий. Одни микроорганизмы на коже повышали привлекательность человека сразу для всех трёх видов, тогда как другие соединения действовали избирательно, отпугивая лишь отдельных комаров.

Авторы работы также заметили небольшое различие между мужчинами и женщинами. Комары вида Aedes aegypti немного чаще выбирали мужчин, тогда как у Aedes albopictus и *Culex quinquefasciatus* такой зависимости выявить не удалось. Исследователи подчёркивают, что запах человека формируется не только организмом, но и бактериями, живущими на коже. Именно они перерабатывают пот и кожное сало, создавая сложную смесь из сотен летучих соединений, по которой комары и распознают потенциальную жертву.

По мнению авторов исследования, результаты помогут создать репелленты нового поколения. Вместо того чтобы просто отпугивать насекомых, такие средства смогут изменять запах кожи или воздействовать на её микробиом, снижая привлекательность человека для конкретных видов комаров.

Ранее учёные выяснили, что запахи способны улавливать не только комары. Неожиданную особенность обнаружили и у табачных бражников. Эти мотыльки чувствуют ароматы не только усиками, но и крыльями. На их поверхности нашли специальные рецепторные белки, распознающие различные запахи.