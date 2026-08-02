Голодные муравьи становятся заботливыми родителями, выяснили учёные

Учёные выяснили, что поведение муравьёв при заботе о потомстве регулируют два нейропептида в мозге. Исследование показало, что эволюция могла использовать уже существующие механизмы, связанные с питанием, для формирования родительского поведения.

Работа, опубликованная в журнале Nature, была посвящена муравьям-жнецам. Исследователи изучали, почему одни особи остаются в гнезде и ухаживают за личинками, а другие отправляются искать пищу.

Учёные обнаружили, что за этот переход отвечают две сигнальные молекулы — нейропептид F (NPF) и аллатостатин А (AstA). Первая усиливает стремление заботиться о личинках, а вторая связана с поиском пищи.

У молодых муравьёв, которые обычно занимаются потомством, уровень NPF выше, а AstA ниже. С возрастом баланс меняется: насекомые чаще покидают гнездо и начинают выполнять роль добытчиков.

Эксперименты показали, что изменение активности этих молекул способно менять поведение муравьёв. При этом исследователи заметили связь с механизмами голода: у голодных особей усиливалось поведение, связанное с заботой о личинках.

По мнению учёных, результаты указывают на то, что эволюция могла не создавать родительские инстинкты заново, а адаптировать древние нервные системы, которые раньше отвечали за поиск и получение пищи.

Исследователи считают, что изучение муравьёв может помочь лучше понять общие принципы работы мозга у разных видов, включая механизмы изменения поведения с возрастом.

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