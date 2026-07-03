Учёные предложили очищать скелеты животных для музеев с помощью «суперчервей»

Личинки жуков, известные как суперчерви и обычно продающиеся в качестве корма для домашних животных, оказались эффективным средством для очистки скелетов животных от плоти. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале PLOS One иранскими учёными во главе с Фатиме Растекар из Университета Фердоуси в Мешхеде.

Чистые скелеты животных нужны в научных и образовательных целях, но привычные способы их подготовки имеют минусы. Среди стандартных методов подготовки тела для дальнейшего изучения — обработка ферментами, химия и использование жуков-кожеедов. Главными рисками перечисленных вариантов являются повреждение костей и опасность применяемых материалов для человека. Растекар с коллегами решила проверить, насколько для этой задачи подходят личинки жуков-суперчервей.

В эксперименте участвовали восемь животных из вольера. Их размеры сильно различались — от египетского жука-русетта массой всего 9 граммов до волка весом 4,2 килограмма. Личинкам понадобилось от нескольких часов до нескольких дней, чтобы полностью снять плоть со скелетов как снаружи, так и изнутри.

Лучший результат учёные получили при соотношении 10–15 граммов личинок на грамм массы животного. При таком количестве очистка шла быстро, а кости оставались целыми. Даже тонкие птичьи черепа личинки обработали, не повредив.

По мнению авторов, суперчерви удобнее прежних методов сразу по нескольким причинам. Для их содержания не нужны опасные вещества. В тесноте они не превращаются во взрослых жуков, поэтому вероятность неконтролируемого размножения гораздо ниже, чем у кожеедов. Кроме того, купить их легко — их массово разводят на продажу как корм для питомцев и скота.

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