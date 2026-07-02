Барселонские жирафы доказали, что умеют считать в уме

Долгое время математические способности считались исключительно человеческим навыком. Однако исследования, опубликованные в Scientific Reports, показывают, что базовые арифметические действия доступны многим животным. Учёные решили проверить, способны ли жирафы складывать и вычитать в уме — и получили неожиданные результаты.

На сегодня мысленное сложение выявлено у шимпанзе, орангутанов, макак, попугаев, ворон и даже новорождённых цыплят. С вычитанием успешно справляются лишь некоторые приматы и птицы после длительного обучения.

Перед каждым животным на столе ставили два закрытых жёлтых контейнера с морковью и один пустой зелёный. Экспериментатор на глазах у жирафа открывал контейнеры, демонстрировал содержимое, закрывал и перекладывал несколько кусочков. Зверь должен был выбрать жёлтый контейнер, где в итоге оказывалось больше еды. Поскольку ёмкости были закрыты, подопытный не видел итогового количества и должен был вычислять его мысленно.

Задача включала три типа операций: сложение, вычитание и последовательное перекладывание. Всего провели более тысячи испытаний — по 272 на каждое животное. Жирафы отлично справились со сложением, выбирая правильный контейнер в 68% случаев, что значительно выше случайного угадывания. Однако вычитание и последовательные действия поставили их в тупик — выборы были случайными, а в задачах на вычитание результат оказался хуже, чем в контрольных тестах.

Работа доказывает, что жирафы обладают базовой протоарифметикой, по крайней мере в виде сложения. Биологи предполагают, что эта способность развилась как адаптация к саванне: она заставляет этих животных запоминать и оценивать расположение разрозненных источников пищи, что требует мысленного суммирования. Вычитание, по-видимому, просто не вписывается в их когнитивный репертуар.

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