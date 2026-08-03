У мотыльков нашли «нюх» в крыльях, и он помогает им выживать

Бабочки и мотыльки, оказывается, не только видят и чувствуют усиками. Немецкие биологи обнаружили, что табачные бражники (Manduca sexta) ощущают запахи крыльями. На их поверхности нашли специальные волоски и рецепторы, которые улавливают нужные ароматы. Это помогает самкам находить растения для кладки яиц. Исследование опубликовали в журнале Journal of Experimental Biology.

Как пишет Journal of Experimental Biology, исследователи из Института химической экологии Общества Макса Планка (Германия) обнаружили в крыльях табачного мотылька особые рецепторные белки. Они способны распознавать различные ароматы. Под электронным микроскопом учёные заметили короткие пористые структуры среди длинных волосков. Именно они отвечают за восприятие запахов.

Анализ генетического материала с поверхности крыльев показал присутствие 33 вкусовых и обонятельных рецепторов. 15 из них находились прямо по краю крыла. Крылья мотыльков оказались способны распознавать горький вкус и аромат химических соединений — аминов, которые человеку напоминают запах испорченной рыбы.

В ходе эксперимента крыло мотылька подключили к электрической цепи и подавали различные пахучие вещества. Крыло среагировало только на два соединения — пирролидин и пиперидин. Оба входят в состав листьев пасленовых растений, на которые самки обычно откладывают яйца.

Для поиска конкретных белков, отвечающих за передачу запаха, учёные применили ИИ. Алгоритм спрогнозировал трёхмерные структуры десяти потенциальных рецепторов. Молекулы запаха идеально подошли к связывающим карманам двух белков. Это окончательно подтвердило открытие.

Ранее учёные выяснили, что личинки жуков-суперчервей могут использоваться для очистки скелетов животных от мягких тканей. Исследование показало, что они быстро удаляют плоть, не повреждая даже хрупкие кости, а их содержание не требует опасных химических веществ.