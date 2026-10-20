Ни пикника, ни прогулки без риска: Москву в 2027-м может накрыть нашествие комаров и клещей

Москву и Подмосковье в 2027 году может накрыть массовое нашествие комаров и клещей. По прогнозам специалистов, численность кровососущих способна достичь пиковых значений, а первые насекомые могут проснуться уже в марте. Об этом агентству «Москва» рассказал исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослав Вольпин.

Главным фактором станет погода предстоящей зимой и весной. Обильный снежный покров способен защитить зимующих насекомых от сильных морозов, благодаря чему до наступления тепла доживёт больше особей. Особенно благоприятными условиями для размножения комаров станут влажные апрель и май без продолжительных похолоданий.

«Прогноз в целом благоприятный для роста численности. Уже сейчас, по оценкам специалистов, 2027 год может стать пиковым по комарам и клещам», — предупредил эколог.

По словам Вольпина, снег действует как природное одеяло, защищая насекомых от промерзания даже при сильных морозах. Это помогает пережить зиму значительной части популяции клещей, а также комарам, которые укрываются от холода во взрослом состоянии.

Причём сезон активности кровососущих может начаться раньше привычных сроков. Уже в марте, когда температура поднимется до плюс 5–8 градусов, вероятно появление первых клещей и комаров. Массовая активность ожидается после устойчивого потепления.

Впрочем, прогноз пока не окончательный. Поздние весенние заморозки или засуха способны заметно сократить численность насекомых. Кроме того, аномальное зимнее тепло иногда заставляет отдельные виды преждевременно выходить из состояния покоя, что истощает их энергетические запасы и снижает шансы на выживание.