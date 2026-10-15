Зима в Москве сдвинулась: Синоптик раскрыла, когда в столицу придут устойчивые холода

Метеорологическая зима в Москве по новым климатическим нормам наступает ближе к середине ноября. Именно в этот период среднесуточная температура устойчиво опускается ниже нуля, рассказала ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Раньше по климату среднесуточная температура переходила через ноль примерно 10 ноября, сейчас норму изменили, дата немножко сместилась ближе к середине ноября», — пояснила Макарова.

При этом фактическое наступление зимы может значительно отличаться от средних значений. По словам синоптика, погода в Москве не раз преподносила сюрпризы: иногда осеннее тепло сохранялось до конца декабря, а в 2016 году столица покрылась снегом ещё в последние дни октября.

Ранее Life.ru опубликовал предварительный прогноз на зиму 2026–2027 годов. Согласно сезонным оценкам Гидрометцентра, температура декабря на значительной части России ожидается около климатической нормы, хотя в отдельных регионах может быть теплее обычного. Точный характер погоды в январе и феврале пока не определён.