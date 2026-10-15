Гидрометцентр: Снег выпал на большей части азиатской России и Урале

Снег уже выпал на большей части азиатской территории России и на Урале, однако говорить о приходе зимы пока рано. Сформировавшийся покров может растаять при очередном потеплении.

Как рассказала ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, в большинстве районов высота снега сейчас составляет от 1 до 5 сантиметров.

«В азиатской части уже есть снежный покров», — сообщила синоптик.

Снег и мокрый снег успели отметиться и в европейской части страны. Осадки наблюдались на Кольском полуострове, северо-востоке Архангельской области и в Ненецком автономном округе. Снег также выпадал местами в горах Кавказа.

При этом устойчивой зимней погоды на большей части России ещё нет. По словам Макаровой, страна пока переживает переходный осенний период, а проникновение более тёплого воздуха может растопить уже выпавший снег.

Ранее Life.ru рассказывал, что климатолог допустил тёплую и малоснежную зиму 2026–2027 годов в России. По его оценке, устойчивый снежный покров во многих регионах может сформироваться позже привычных сроков.

Также мы рассказывали, когда снег может выпасть в Москве. По словам синоптика, ждать осталось недолго.