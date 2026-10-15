Первые снежинки закружат над Москвой: Синоптик рассказал, когда ждать зимнюю погоду

Первый снег может выпасть в Москве уже 21–23 октября, когда в столицу придёт заметное похолодание. Такой прогноз дал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, сообщают РИА «Новости».

По словам специалиста, в начале третьей декады месяца погода способна резко измениться. Именно в этот период значительно возрастает вероятность появления первых снежинок.

При этом устойчивого снежного покрова синоптик не ожидает. Осадки будут кратковременными, а выпавший снег не задержится на земле. По выражению Шувалова, он лишь немного «попорхает» в воздухе.

Одновременно с первыми зимними осадками в Москве может существенно похолодать. Температура воздуха приблизится к нулевой отметке. Впрочем, метеоролог предупредил, что прогноз пока предварительный и полной уверенности в таком развитии событий нет.

Ранее Life.ru сообщал, что первый снег в Москве в этом году может выпасть позднее обычного. По словам синоптика Михаила Леуса, в XXI веке первые снежные осадки в столице в среднем наблюдаются 18 октября, а временный покров формируется примерно к 3 ноября. Однако в нынешнем сезоне оба события могут произойти заметно позже привычных сроков.