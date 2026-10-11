Москвичам придётся подождать снега: названы сроки

Первый снег в Москве выпадет позже средних многолетних сроков. Аналогичный прогноз касается и формирования временного снежного покрова. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём телеграм-канале.

По наблюдениям синоптика, в XXI веке первый снег в столице в среднем выпадает 18 октября. Временный снежный покров обычно формируется к 3 ноября.

«Высока вероятность, что оба эти явления будут отмечены в столице существенно позднее средних многолетних сроков», — написал Леус.

При этом снег уже накопился в нескольких регионах России. На метеостанции Бохапча в Магаданской области высота снежного покрова достигла 41 сантиметра. На станции Ненастная в Хакасии зафиксировали 38 сантиметров, а на Баимке на Чукотке — 30 сантиметров.

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